Закрыто уголовное дело в отношении купившего GPS-трекер для коровы фермера

Уголовное дело в отношении фермера, который купил GPS-трекер для отслеживания животных, отбивающихся от стада, закрыто. Об этом сообщила на своей странице в Facebook главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян

По ее словам, Генпрокуратура проводит масштабную проверку всех уголовных дел, возбуждённых в России по статье о незаконном обороте «шпионских» устройств. Эту работу ведомство начало после пресс-конференции президента страны Владимира Путина в 2017 году, на которой Путин услышал от журналистов вопрос об уголовном преследовании фермера из Зауралья.

"Мужчина купил GPS-трекер с микрофоном для слежки за коровой. Одновременно в Госдуме предлагают внести в закон поправки, чтобы благонамеренные граждане не попадали под суд за использование специальных технических средств в повседневной жизни", — отметила Симоньян.

Ранее стало известно, что житель Курганской области Евгений Васильев заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство «Мини А8» для передачи акустической информации из помещения. Однако следствие заявило, что это запрещено к свободному обороту в России, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Позднее Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Фермер отмечал, что купил GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы.

Вопрос о фермере Васильеве был задан на ежегодной пресс-конференции Владимиру Путину. По итогам мероприятия он поручил проанализировать практику применения в отношении физических лиц статьи о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей.