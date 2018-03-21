Ещё
Сияли до марта: в Ярославле начали снимать новогоднюю иллюминацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сияли до марта: в Ярославле начали снимать новогоднюю иллюминацию 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В этом году по-новогоднему блестящий Ярославль сиял аж до конца марта. И если новогодние ёлки разобрали накануне Масленицы, то гирлянды вокруг тополей на проспекте Ленина, иллюминации над дорогами на проспекте Октября и улице Свободы сияли и весной.
— На этой неделе убирают и эту иллюминацию. До конца недели снимут всё, — рассказали в мэрии Ярославля.
Так, накануне уже выключили подсветку арок-сердец на проспекте Ленина и гирлянды на липах.
Вспоминаем, каким сказочным был новогодний Ярославль в этом году в нашем фоторепортаже.
76.ru: последние новости
Ярославские «дети с развёрнутыми мозгами» ответили генералу МВД на обзывательства В Ярославле отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Вернулась домой: в Ярославле нашлась пропавшая после школы слабослышащая девочка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»90
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором405
Собчак признала свое «определенное положение»45
Черноморский флот бессилен против ВМС США77
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение