Сияли до марта: в Ярославле начали снимать новогоднюю иллюминацию

В этом году по-новогоднему блестящий Ярославль сиял аж до конца марта. И если новогодние ёлки разобрали накануне Масленицы, то гирлянды вокруг тополей на проспекте Ленина, иллюминации над дорогами на проспекте Октября и улице Свободы сияли и весной.

— На этой неделе убирают и эту иллюминацию. До конца недели снимут всё, — рассказали в мэрии Ярославля.

Так, накануне уже выключили подсветку арок-сердец на проспекте Ленина и гирлянды на липах.

Вспоминаем, каким сказочным был новогодний Ярославль в этом году в нашем фоторепортаже.