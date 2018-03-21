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В Лермонтове разлилось 80 тонн битума
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В Лермонтове разлилось 80 тонн битума 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В промзоне города Лермонтова в Ставропольском крае разлилось около 80 тонн битума. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Как было установлено в ходе выездного обследования, ЧП произошло из-за обрушения стены здания на территории промзоны. В результате на участок, арендуемый компанией «Главдорстрой», и на прилегающую территорию Промышленной улицы вылилось порядка 80 тонн битумной смеси.
«По данному факту проводится проверка исполнения юридическим лицом требований природоохранного и иного законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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