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Обыски прошли в особняке руководителя ФНС по Приокскому району
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Обыски прошли в особняке руководителя ФНС по Приокскому району 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В частном доме руководителя ФНС Приокского района Нижнего Новгорода Вячеслава Пака 20 марта прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «Опер пишет…».
По предварительным сведениям, данные меры могут быть связаны с арестом главы нижегородского УФНС Владимира Шелепова.
В следственном комитете по Нижегородской области корреспонденту ИА «В городе N» сообщили, что информацией об обысках в особняке Пака не располагают. В пресс-службе ФНС по региону сведения также подтвердить не смогли, но отметили что Вячеслав Пак с 19 марта находится в очередном планируемом отпуске.
Напомним, сообщения СМИ о смерти Владимира Шелепова в СИЗО оказались ложными.
Фото: Telegram-канал «Опер пишет…»
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