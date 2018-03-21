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Просевший люк на проезжей части Большой Новодмитровской улицы восстановлен коммунальщиками
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Просевший люк на проезжей части Большой Новодмитровской улицы восстановлен коммунальщиками 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Внимание властей на проблему обратил один из местных жителей, разместив жалобу на портале «Наш город».
После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко.
— По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (то)
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