Просевший люк на проезжей части Большой Новодмитровской улицы восстановлен коммунальщиками

Внимание властей на проблему обратил один из местных жителей, разместив жалобу на портале «Наш город».

Александра Пономаренко. После выполнения заявки активист получил официальный ответ за подписью руководителя генерального директора АО «Мосводоканал»

— По указанному адресу произведены работы по устранению просадки дорожного покрытия и приведению уровня крышки люка в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

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