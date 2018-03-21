Ещё
Звезда «Дома-2» сожгла все вещи Елены Кориковой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Дома-2» сожгла все вещи Елены Кориковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Оксана Ряска стала участницей проекта «Дом-2», где надеялась обрести любовь. Однако ее встреча с избранником произошла позже. 29-летняя девушка стала встречаться с 50-летним бизнесменом из Санкт-Петербурга по имени Сергей.
Мужчина покорил звезду «Дома-2» своими ухаживаниями. Через некоторое время она переехала в дом своего возлюбленного, они завели собаку, и Оксана уже строила матримониальные планы.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1738743055118664777_264468704"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Однако идиллию омрачала Елена Корикова. Хотя роман между актрисой и бизнесменом закончился 10 лет назад, когда звезда сериала «Бедная Настя» приезжала в Петербург, она останавливалась у своего бывшего любовника. Это обстоятельство отнюдь не радовало Ряску: как только девушка переехала к бизнесмену, она тут же сожгла все вещи Кориковой.
После этого актриса и избранник иногда виделись в ресторанах, когда Елена наезжала в командировки. Ряску это раздражало, равно как и то, что актриса просила у Сергея в долг то 300, то 500 тысяч рублей.
Постоянные конфликты на этой почве привели к тому, что бизнесмен разорвал отношения со звездой «Дома-2», а Елена, как в былые времена, снова стала приезжать к нему в гости, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Dom2life.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ксения Собчак на волне слухов о беременности намекнула на декретный отпуск Кто на льду, а кто на пляже: Навка и Плющенко зажгли под хит Киркорова Максим Фадеев похудел на 42 килограмма с помощью особой диеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»88
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором399
Собчак признала свое «определенное положение»44
Черноморский флот бессилен против ВМС США65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение