Звезда «Дома-2» сожгла все вещи Елены Кориковой

Оксана Ряска стала участницей проекта «Дом-2», где надеялась обрести любовь. Однако ее встреча с избранником произошла позже. 29-летняя девушка стала встречаться с 50-летним бизнесменом из Санкт-Петербурга по имени Сергей.

Мужчина покорил звезду «Дома-2» своими ухаживаниями. Через некоторое время она переехала в дом своего возлюбленного, они завели собаку, и Оксана уже строила матримониальные планы.

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Однако идиллию омрачала Елена Корикова . Хотя роман между актрисой и бизнесменом закончился 10 лет назад, когда звезда сериала «Бедная Настя» приезжала в Петербург, она останавливалась у своего бывшего любовника. Это обстоятельство отнюдь не радовало Ряску: как только девушка переехала к бизнесмену, она тут же сожгла все вещи Кориковой.

После этого актриса и избранник иногда виделись в ресторанах, когда Елена наезжала в командировки. Ряску это раздражало, равно как и то, что актриса просила у Сергея в долг то 300, то 500 тысяч рублей.

Постоянные конфликты на этой почве привели к тому, что бизнесмен разорвал отношения со звездой «Дома-2», а Елена, как в былые времена, снова стала приезжать к нему в гости, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Dom2life.