Открытый конкурс по отбору управляющей организации

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации , на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и Положения об управе района города Москвы , утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», а также с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания, надлежащего содержания общего имущества собственников помещений управа района Крылатское проводит открытый конкурс для многоквартирных домов по адресу: Рублевское шоссе, д. 70, корп. 2, корп. 6, корп. 7 по отбору управляющей организации.

Сроки проведения конкурса — 26.04.2018г.

С информацией об открытом конкурсе можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 210318/17443778/01.

Справки по телефону: 8 (495) 415-48-85.