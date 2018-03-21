Кто виноват в провале Грудинина. Главного политтехнолога партии обвинили в предательстве

Подстава или провал?

Политологи оценивают работу избирательного Штаба Грудинина крайне отрицательно. Весомый вклад в агитационную кампанию внесли энтузиасты, которые в большинстве своем не имели отношения к партийному штабу, считает политтехнолог Константин Калачев . Он также отмечает, что деятельность Обухова вызывает серьезные вопросы.

«Что касается Обухова, то юридическое сопровождение, безусловно, вызывает вопросы. Обухов, как известно, отвечает за юридическое сопровождение. От истории с незакрытыми счетами, была она или нет, осадок остался. Другая сторона кампании показывает отсутствие активной наступательной позиции и готовности давать внятные ответы на возникающие вопросы. Если бы штаб работал по-другому, то вряд ли произошла бы история, когда за день до голосования избирательные комиссии клеили дополнительные сведения по поводу счетов», — отметил в беседе с «ФедералПресс» Калачев.

Многие эксперты убеждены, что грудининскую кампанию откровенно спустили на тормозах, ведь ход с его выдвижением был грамотным во всех смыслах: новое лицо, человек с реальными достижениями в своем хозяйстве, поворот к социал-демократической риторике. Да и электоральный ресурс был. Высокий результат на Дальнем Востоке свидетельствует об этом. В Якутии Грудинин набрал 27,25%, в Алтайском крае — 23,67%, а в Приморском крае — 21,39% голосов.

18 марта 2018 года Владимир Путин набрал рекордное количество голосов в Орловской области, а кандидат от КПРФ рекордно низкий процент в истории — 76,77% и 12,18% соответственно. К примеру, на выборах президента в 2012 году Путин получил 52,84%, а Геннадий Зюганов — 29,09% (и, к слову, это был самый высокий показатель по стране на тот момент).

«Вот пример: голосование за Грудинина на родине Зюганова в Орловской области. Путин в этом регионе набрал рекордные проценты при том, что там губернатор — коммунист и сильная партийная организация. Стоит ли вообще иметь губернатора коммуниста, чтобы потом так откровенно сдавать позиции? Можно и нужно подыгрывать федеральному центру, но более тонко что ли, а не совсем сливать кампанию», — считает Калачев.

Да и последующие после закрытия избирательных участков официальные заявления со стороны КПРФ более походили на капитуляцию по всем фронтам. Да, Зюганов и Грудинин упомянули о нарушениях и о «грязной» информационной кампании против кандидата от компартии, но слишком быстро признали полное поражение.

«Мы вели параллельный подсчёт. Заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ », — заявил 21 марта Геннадий Зюганов.

Мотив есть

Но в чем причина возможного саботажа избирательным штабом КПРФ? Во-первых, не все в КПРФ, как сообщали источники «ФедералПресс», были согласны с выдвижением Грудинина. Обсуждение его кандидатуры перед внеочередным съездом в декабре было весьма жарким. До последнего момента сохранялась высокая вероятность выдвижения Зюганова на президентскую гонку. Появление нового лица могло не понравиться «старым» партийцам.

Говоря о самом Сергее Обухове, нельзя не упомянуть тот факт, что это уже не первый скандал с его участием в высших эшелонах КПРФ. Один из них разразился перед парламентскими выборами 2016 года, когда Обухова лишили права избираться в новый созыв Госдумы. Еще тогда поговаривали о том, что его могут исключить из партии за то, что он не согласовывал свои действия с центральным комитетом. Мотивация саботировать кампанию, говоря языком следственным, была, а факт доподлинно неизвестен. В КПРФ отрицают раскольнические настроения и какие-либо конфликты.

Просто сдали позиции

Впрочем, есть и другая точка зрения. Дело не в саботаже и прочей конспирологии, а в том, что штаб попросту оказался не готов к кампании и совершил ряд технологических ошибок.

«Ошибки в работе штаба были, но, думаю, они являются следствием общей косности партийного аппарата, а не саботажа. Партийное руководство слишком зациклено на программах и идеологии и не понимает, как надо заниматься личным имиджмейкингом. В случае с Грудининым это было принципиально важно. Его личная история обладала колоссальным потенциалом, который не был использован. Традиционная партийная риторика повисла у него на ногах, как гири. Под занавес кампании в глазах избирателя он уже мало отличался от обычного коммуниста-ортодокса», — считает политолог Аббас Галлямов

В любом случае, президентская кампания выявила слабые стороны политтехнологий КПРФ. Для того чтобы подойти к парламентским выборам с целью наверстать упущенные голоса, необходимо менять подходы прежде всего в агитационно-пропагандисткой работе. К тому же коммунисты в последнее время слишком часто идут на компромиссы с Кремлем, даже там, где это делать необязательно.

«Пожалуй, самое интересное то, как КПРФ поведет себя на ближайших выборах. Можно играть в поддавки. Это вопрос политического выживания иногда, вопрос поиска компромиссов. Можно быть системной оппозицией, но мне кажется, что КПРФ не формирует повестку вообще. Достаточно удачный ход с выдвижением Грудинина не принес КПРФ очевидных плюсов», — отмечает Константин Калачев.

По словам политтехнолога, коммунистам необходима наступательная позиция, развитие региональных отделений, а также успехи на предстоящих региональных выборах, чтобы выступить достойно в 2021 году.

Успех дальнейших предвыборных кампаний также будет зависеть и от того, какие лица будут ее представлять. Имиджмейкинг коммунистам в помощь. К тому же риторика КПРФ должна быть модернизирована, считает Аббас Галлямов.

«Чтобы лучше подготовиться следующим думским выборам, коммунистам надо понять, что избиратели голосуют не за программы, а за личности. В соответствии с этим и надо стоить свою агитацию. Кроме того, партии надо сильно модернизировать свою риторику», — отметил эксперт.