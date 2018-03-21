Кто виноват в провале Грудинина. Главного политтехнолога партии обвинили в предательстве 

Подстава или провал?
Свинью подложили свои же? На совещании руководства КПРФ за закрытыми дверями в Госдуме вспыхнул конфликт. Подводя итоги избирательной кампании Павла Грудинина, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин обвинил секретаря ЦК Сергея Обухова в предательстве и провале кампании (последний отвечает за выборные технологии в партии и курировал работу избирательного штаба.). Такую информацию «ФедералПресс» передает источник в КПРФ. В руководстве партии обрушились с критикой на Обухова и за то, что он якобы вступил в сговор с ЦИК, и предполагаемые нарушения в ходе дня голосования остались без внимания.
Политологи оценивают работу избирательного Штаба Грудинина крайне отрицательно. Весомый вклад в агитационную кампанию внесли энтузиасты, которые в большинстве своем не имели отношения к партийному штабу, считает политтехнолог Константин Калачев. Он также отмечает, что деятельность Обухова вызывает серьезные вопросы.
«Что касается Обухова, то юридическое сопровождение, безусловно, вызывает вопросы. Обухов, как известно, отвечает за юридическое сопровождение. От истории с незакрытыми счетами, была она или нет, осадок остался. Другая сторона кампании показывает отсутствие активной наступательной позиции и готовности давать внятные ответы на возникающие вопросы. Если бы штаб работал по-другому, то вряд ли произошла бы история, когда за день до голосования избирательные комиссии клеили дополнительные сведения по поводу счетов», — отметил в беседе с «ФедералПресс» Калачев.
Многие эксперты убеждены, что грудининскую кампанию откровенно спустили на тормозах, ведь ход с его выдвижением был грамотным во всех смыслах: новое лицо, человек с реальными достижениями в своем хозяйстве, поворот к социал-демократической риторике. Да и электоральный ресурс был. Высокий результат на Дальнем Востоке свидетельствует об этом. В Якутии Грудинин набрал 27,25%, в Алтайском крае — 23,67%, а в Приморском крае — 21,39% голосов.
Однако, самые примечательные результаты, которые свидетельствуют об откровенном «сливе» или саботаже кампании, прослеживаются на примере ключевого для коммунистов региона — Орловской области. Это родина Геннадия Зюганова, где традиционно КПРФ набирает на выборах высокий процент, в том числе потому, что ее возглавляет коммунист. Сейчас пост занимает Андрей Клычков, до него губернатором был Вадим Потомский. Они оба из КПРФ.
18 марта 2018 года Владимир Путин набрал рекордное количество голосов в Орловской области, а кандидат от КПРФ рекордно низкий процент в истории — 76,77% и 12,18% соответственно. К примеру, на выборах президента в 2012 году Путин получил 52,84%, а Геннадий Зюганов — 29,09% (и, к слову, это был самый высокий показатель по стране на тот момент).
«Вот пример: голосование за Грудинина на родине Зюганова в Орловской области. Путин в этом регионе набрал рекордные проценты при том, что там губернатор — коммунист и сильная партийная организация. Стоит ли вообще иметь губернатора коммуниста, чтобы потом так откровенно сдавать позиции? Можно и нужно подыгрывать федеральному центру, но более тонко что ли, а не совсем сливать кампанию», — считает Калачев.
Да и последующие после закрытия избирательных участков официальные заявления со стороны КПРФ более походили на капитуляцию по всем фронтам. Да, Зюганов и Грудинин упомянули о нарушениях и о «грязной» информационной кампании против кандидата от компартии, но слишком быстро признали полное поражение.
«Мы вели параллельный подсчёт. Заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ», — заявил 21 марта Геннадий Зюганов.
Мотив есть
Но в чем причина возможного саботажа избирательным штабом КПРФ? Во-первых, не все в КПРФ, как сообщали источники «ФедералПресс», были согласны с выдвижением Грудинина. Обсуждение его кандидатуры перед внеочередным съездом в декабре было весьма жарким. До последнего момента сохранялась высокая вероятность выдвижения Зюганова на президентскую гонку. Появление нового лица могло не понравиться «старым» партийцам.
Говоря о самом Сергее Обухове, нельзя не упомянуть тот факт, что это уже не первый скандал с его участием в высших эшелонах КПРФ. Один из них разразился перед парламентскими выборами 2016 года, когда Обухова лишили права избираться в новый созыв Госдумы. Еще тогда поговаривали о том, что его могут исключить из партии за то, что он не согласовывал свои действия с центральным комитетом. Мотивация саботировать кампанию, говоря языком следственным, была, а факт доподлинно неизвестен. В КПРФ отрицают раскольнические настроения и какие-либо конфликты.
Просто сдали позиции
Впрочем, есть и другая точка зрения. Дело не в саботаже и прочей конспирологии, а в том, что штаб попросту оказался не готов к кампании и совершил ряд технологических ошибок.
«Ошибки в работе штаба были, но, думаю, они являются следствием общей косности партийного аппарата, а не саботажа. Партийное руководство слишком зациклено на программах и идеологии и не понимает, как надо заниматься личным имиджмейкингом. В случае с Грудининым это было принципиально важно. Его личная история обладала колоссальным потенциалом, который не был использован. Традиционная партийная риторика повисла у него на ногах, как гири. Под занавес кампании в глазах избирателя он уже мало отличался от обычного коммуниста-ортодокса», — считает политолог Аббас Галлямов.
В любом случае, президентская кампания выявила слабые стороны политтехнологий КПРФ. Для того чтобы подойти к парламентским выборам с целью наверстать упущенные голоса, необходимо менять подходы прежде всего в агитационно-пропагандисткой работе. К тому же коммунисты в последнее время слишком часто идут на компромиссы с Кремлем, даже там, где это делать необязательно.
«Пожалуй, самое интересное то, как КПРФ поведет себя на ближайших выборах. Можно играть в поддавки. Это вопрос политического выживания иногда, вопрос поиска компромиссов. Можно быть системной оппозицией, но мне кажется, что КПРФ не формирует повестку вообще. Достаточно удачный ход с выдвижением Грудинина не принес КПРФ очевидных плюсов», — отмечает Константин Калачев.
По словам политтехнолога, коммунистам необходима наступательная позиция, развитие региональных отделений, а также успехи на предстоящих региональных выборах, чтобы выступить достойно в 2021 году.
Успех дальнейших предвыборных кампаний также будет зависеть и от того, какие лица будут ее представлять. Имиджмейкинг коммунистам в помощь. К тому же риторика КПРФ должна быть модернизирована, считает Аббас Галлямов.
«Чтобы лучше подготовиться следующим думским выборам, коммунистам надо понять, что избиратели голосуют не за программы, а за личности. В соответствии с этим и надо стоить свою агитацию. Кроме того, партии надо сильно модернизировать свою риторику», — отметил эксперт.