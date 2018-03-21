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Памятник Максиму Горькому не успели поставить в Нижнем Новгороде к юбилею писателя
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Памятник Максиму Горькому не успели поставить в Нижнем Новгороде к юбилею писателя 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
При благоустройстве парка Кулибина несколько лет назад (по одним данным в 2002 году, другим — 2012) памятник Горькому демонтировали. Сделано это было по двум причинам: он не вписывался в имевшуюся тогда концепцию развития парка (его собирались сделать православным), да и сам памятник разрушался. Про монумент забыли на годы и вот в 2017 вспомнили и начали подыскивать ему новое место. Устроили опрос горожан, решили поставить в сквере на Ковалихинской. Планировалось сделать это в октябре 2017 года, но его там до сих пор нет. Между тем 28 марта отмечается 150 лет со дня рождения Максима Горького.
В администрации Нижнего Новгорода корреспонденту NN.RU сообщили, что «зимой памятник решили не устанавливать. Работы предположительно будут проводиться весной 2018 года».
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