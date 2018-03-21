Самарские контролеры-распорядители ЧМ-2018 пройдут обучение на «Металлурге»

Как сообщает администрация областного центра, теории будущих стюардов обучают в Самарском государственном университете путей сообщения. Специалисты проводят занятия в течение 20 часов по нормативно-правовому регулированию обеспечения безопасности и охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий, созданию и обеспечению безопасной среды на спортивных мероприятиях, оказанию первой помощи и т.д. Обучение проводят специалисты из Самарского учебного центра Федеральной противопожарной службы, Поисково-спасательной службы Самарской области , СамГУПСа, СГСПУ, Самарского университета.

Вторым этапом обучения являются практические занятия, которые проходят на стадионе «Металлург». Там будущие стюарды знакомятся с устройством стадиона, проигрывают возможные во время матча ситуации. После обучения стюарды попробуют свои силы на футбольном матче команды «Крылья Советов».

Практическое занятие состоится в четверг,22 марта. На нем кандидаты в стюарды будут изучать расположение ключевых пунктов спортивного объекта, систему безопасности, проведут личный осмотр граждан. Обучать будущих стюардов будет заместитель генерального директора по безопасности футбольного клуба «Крылья советов» Тагир Хусаинов.

Стать контролером-распорядителем могут совершеннолетние граждане Российской Федерации , соответствующие требованиям российского законодательства.

Заявки принимаются на сайте якоманда.рф до 30 марта 2018 года. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.