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Вадим Казаченко бьется с бывшей женой за коттедж
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Вадим Казаченко бьется с бывшей женой за коттедж 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Разгорается скандал вокруг известного в прошлом певца Вадима Казаченко. Дело в том, что он хочет отсудить у супруги половину дома.
Как сообщает Starhit, Казаченко расстался с Ольгой в конце 2016 года. После этого между ними отношения окончательно испортились. Более того, бывшие возлюбленные обменялись исками в адрес друг друга, а теперь ожесточенный спор идет вокруг загородного коттеджа.
Артист пытается доказать, что загородный дом был переписан на бабушку его избранницей незаконно. И по этой причине требует признать недвижимость нажитой в браке. Недавно состоялось слушание по этому делу, и суд вернул документы в первую инстанцию.
По сведениям директора артиста Ирины Аманти, бывшая супруга незаконно переписала имущество на бабушку. По ее подсчетам, артист потратил восемь миллионов рублей на мать его ребенка. По словам Ольги, он намеревался вернуть и эту сумму, но суд отказал в иске. Сейчас музыкант претендует только на половину дома — как законный супруг.
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