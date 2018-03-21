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Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле, назвали Скрипаля «просроченным куском мяса»
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Разведчики, прошедшие подготовку в Израиле, назвали Скрипаля «просроченным куском мяса» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По их мнению, он скучный персонаж, который время от времени встречается с куратором и рассказывает байки про ГРУ, «ему еще и пенсию надо платить», — добавил один из разведчиков.
Четвертого марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь были подвержены воздействию нервно-паралитического вещества, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к отравлению, однако никаких доказательств предоставлено не было.
Россия многократно отрицала свою причастность к этому происшествию, подчеркивая необоснованность обвинений, которые были выдвинуты Британией и другими европейскими странами.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова поговорила с разведчиками, которые прошли обучение в Международной академии безопасности в Израиле. По их мнению, Скрипаль — скучный персонаж, который «интересен как мертвый»
«Для любой разведки Скрипаль — «просроченный кусок мяса». Он живет в Англии тринадцать лет. Все, что можно было из него выжать, уже выжали», — сказали они.
По их мнению, он скучный персонаж, который время от времени встречается с куратором и рассказывает байки про ГРУ, «ему еще и пенсию надо платить», — добавил один из разведчиков.
«Словом, он полезен только мертвый. Его дочка, извини за цинизм, приятный дополнительный бонус», — отметили они.
По заявлению разведчиков, вся акция подается не просто как ликвидация экс-шпиона, но как химатака «на мирных английских граждан среди бела дня в воскресный день».
Кроме того, разведчики назвали вероятное место ликвидации экс-полковника ГРУ — крытый переход Market Walk между рестораном Zizzi, где обедали Скрипали, и скамейкой в парке, где они были обнаружены.
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