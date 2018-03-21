Хонча и мугам: в бакинском музее-заповеднике отметили Навруз

В странах Содружества отмечают Навруз — праздник весны и духовного обновления. В Азербайджане основные торжества проходят в стенах этнографического музея-заповедника Гала недалеко от Баку , сообщает «МИР 24».

Как в старину, женщины в национальных одеждах месят тесто, готовят ароматную начинку и собирают праздничную хончу. В этот день также принято наносить на руку молодым девушкам узоры хной.

«Раньше тоже собирались все гости, родственники, соседи, и вместе готовились к празднику Навруз. Месили тесто, делали наши национальные сладости — шекербуру, пахлаву, гогал. Естественно, молодые девочки тоже рядом садились, учились, специальными инструментом украшали наши сладости», — говорит директор музея Гала Малахат Фараджева.

Для гостей праздника девушки исполнили мугам — один из распространенных жанров азербайджанской музыки.

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