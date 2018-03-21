День Поэзии в Подмосковье

Шахматово и Блок

Экскурсию в Серебряный век можно совершить в знаменитой усадьбе Шахмтово. В Голубой гостиной главного дома усадьбы, самом красивом помещении государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А., Блока прозвучат записи стихов Александра Блока в исполнении актеров-классиков.

Центральная городская библиотека им. Ф. И. Тютчева городского округа подготовила программу «Тютчевские страницы в великой книге русской поэзии». Гости и организаторы обсудят жизнь писателя, его время, почитают лучшие стихи. Для неравнодушных к поэзии на празднике «Стихи, волнующие вас…» представят электронный альманах «День поэзии. XXI век», а местных поэты поделятся своими стихотворениями на поэтическом марафоне.

Для ветеранов в Серпухове

В рамках дня поэзии подмосковные поэты проводят литературные чтения для самых разных аудиторий. В Серпухове, например, говорить о поэзии и читать стихи планируют с ветеранами и пенсионерами.

Слэм в Сергиев-Посаде

В Сергиево-Посадской центральной городской библиотеки им. А. С. Горловского состоится второй ежегодный поэтический слэм «Поэзия и Я», в духе модных «баттлов» реперов — но среди поэтов. Лучшего в битве поэтов (стихотворения, кстати, должны быть только собственного сочинения) определят сами участники.