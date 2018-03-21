Ещё
День Поэзии в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День Поэзии в Подмосковье 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Шахматово и Блок
Экскурсию в Серебряный век можно совершить в знаменитой усадьбе Шахмтово. В Голубой гостиной главного дома усадьбы, самом красивом помещении государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А., Блока прозвучат записи стихов Александра Блока в исполнении актеров-классиков.
Тютчев в Балашихе
Центральная городская библиотека им. Ф. И. Тютчева городского округа подготовила программу «Тютчевские страницы в великой книге русской поэзии». Гости и организаторы обсудят жизнь писателя, его время, почитают лучшие стихи. Для неравнодушных к поэзии на празднике «Стихи, волнующие вас…» представят электронный альманах «День поэзии. XXI век», а местных поэты поделятся своими стихотворениями на поэтическом марафоне.
Для ветеранов в Серпухове
В рамках дня поэзии подмосковные поэты проводят литературные чтения для самых разных аудиторий. В Серпухове, например, говорить о поэзии и читать стихи планируют с ветеранами и пенсионерами.
Слэм в Сергиев-Посаде
В Сергиево-Посадской центральной городской библиотеки им. А. С. Горловского состоится второй ежегодный поэтический слэм «Поэзия и Я», в духе модных «баттлов» реперов — но среди поэтов. Лучшего в битве поэтов (стихотворения, кстати, должны быть только собственного сочинения) определят сами участники.
Вести Подмосковья: последние новости
Нюансы проведения общих собраний. Часть 1 Скандальные выборы 2018 в КЧР: массовый вброс бюллетеней в ауле под Карачаевском попал на видео Жители Красногорска просят власти обратить внимание на незаконный отстрел домашних питомцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»91
Российский офицер принял героическую смерть48
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором411
Собчак признала свое «определенное положение»48
Черноморский флот бессилен против ВМС США100
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение