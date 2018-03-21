Отделочные работы начались в здании школы на улице Северной

После закрытия теплового контура первого и второго этажей специалисты смогли приступить к отделочным работам внутри здания. Сейчас тепло подано на первый и второй этажи трех блоков, помещения прогреваются с помощью вентиляции. Порядка 30 специалистов задействованы на штукатурных работах в первом блоке школы.

«Штукатурные работы ведутся в помещениях будущего пищеблока и столовой — раствор наносят на внутренние перегородки. Пока отделочники зашли только на первый блок, но, когда помещения в остальных блоках прогреются, там также приступят к оштукатуриванию. Сейчас на 80% завершены работы по утеплению и заливке полов на третьем блоке. Подготовлена основа для настила линолеума и укладки плитки — проложен пенопласт, сверху он покрыт слоем пленки и залит раствором», — рассказал директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.

Параллельно производится отделка керамогранитом фасада здания, выполнено 15 квадратных метров поверхности. Фасад школы будет украшен плиткой трех цветов. Между стеной и облицовочным материалом прокладывается слой утеплителя. Монолитные работы полностью завершены, продолжаются кровельные работы, возведены перекрытия спортзала, на 80% выполнены работы по устройству ливневой канализации и на 70% — по строительству дренажной системы.

Ежедневный контроль за процессом осуществляют специалисты технадзора. Они присутствуют на стройплощадке, проводят мониторинг хода строительных работ в онлайн-режиме с помощью установленных на объекте камер. Всего на строительстве занято 210 специалистов — плиточники, штукатуры, монтажники, кровельщики, каменщики, электрики и сантехники. Работы ведутся с 8.00 и до 22.00.

Напомним, школа № 42 на улице Северной, которая строится по казанскому проекту, рассчитана более чем на 1200 учеников. Это будет современный центр обучения с удобными классами, двумя бассейнами, двумя спортзалами, актовым залом, библиотекой и так далее. Сейчас формируются ученический и педагогический коллективы. Недавно объект городские власти презентовали родительскому комитету и будущим ученикам. Они высоко оценили возможности будущей школы.