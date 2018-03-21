Россия и Китай весной проведут тестовые перевозки в рамках Нового шелкового пути 

Российская и китайская стороны в ходе рабочей встречи представителей министерств транспорта двух стран, прошедшей 12–14 марта в Пекине, договорились провести в мае этого года тестовые автоперевозки из Даляня в Новосибирск в рамках проекта экономического пояса Шелкового пути, сообщает CA-NEWS.
Как отмечается в протоколе рабочей встречи, тестовые грузовые и пассажирские перевозки пройдут во второй декаде мая 2018 года по маршрутам Далянь — Маньчжурия — Забайкальск — Новосибирск и Новосибирск — Забайкальск — Маньчжурия — Харбин — Далянь и в обратном направлении.
Для участия в тестовых перевозках российские и китайские предприятия предоставят по два-три грузовых автомобиля.
Концепция экономического пояса Шелкового пути — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Концепция предполагает политическую координацию, взаимосвязь инфраструктуры, либерализацию торговли, свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между народами.
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