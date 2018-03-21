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На Сахалине 12-13 апреля пройдет международный медиафорум российских островов
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На Сахалине 12-13 апреля пройдет международный медиафорум российских островов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый международный медиафорум российских островов пройдет в Южно-Сахалинске с 12 по 13 апреля, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.
"Первый международный медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в мероприятии примут участие СМИ Дальнего Востока и других российских регионов, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций. В рамках форума пройдут дискуссии и мастер-классы, организуют выставку, а также пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина.
Как отметил ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, которого процитировали в пресс-службе оргкомитета, область входит в число лидеров по темпам экономического и социального развития в России. По его словам, многое делается для того, чтобы повысить привлекательность региона для инвесторов и для жизни в целом. Губернатор рассчитывает, что форум «внесет большой вклад в решение этой задачи».
В состав оргкомитета международного медиафорума входят правительство Сахалинской области, издательский дом «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Оператором мероприятия выступает медиахолдинг PrimaMedia.
"Основной идеей проведения Сахалинского медиафорума может стать осмысление роли пограничных территорий страны. Используя медийно-коммуникационные инструменты, мы намерены показать, что эти территории обладают схожими путями развития. Уверен, проведение форума будет способствовать позиционированию Сахалина и Курильских островов как региона, комфортного для жизни и перспективного для развития бизнеса", — считает гендиректор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов.
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