В Старом Крюково прошла акция проверки женского здоровья

В акушерско-гинекологическом отделении №2 женской консультации Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда прошел День открытых дверей.

По сообщению пресс-службы клиники, главной целью диагностической акции стало раннее выявление заболеваний. В рамках акции можно было сдать кровь на онкомаркер СА125, клинический анализ крови, сделать УЗИ органов малого таза, получить консультацию врача акушера-гинеколога, а также пройти цитологическое обследование и сдать мазок на флору.

Участие приняли 65 человек. Из них УЗИ прошли 20 пациенток, анализ крови сдали 24, получили консультации специалистов — 21. Семь женщин смогли прикрепиться к АГО №2, в дальнейшем они будут наблюдаться и лечиться здесь.

Результаты ультразвукового исследования выдавались на руки. Остальные анализы можно будет получить через 2 недели во втором акушерско-гинекологическом отделении (корпус 911), в кабинете №409: в четверг — с 12.00 до 16.00, в другие будние дни — с 9.00 до 16.00.