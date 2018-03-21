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В Старом Крюково прошла акция проверки женского здоровья
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В Старом Крюково прошла акция проверки женского здоровья 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
В акушерско-гинекологическом отделении №2 женской консультации Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда прошел День открытых дверей.
По сообщению пресс-службы клиники, главной целью диагностической акции стало раннее выявление заболеваний. В рамках акции можно было сдать кровь на онкомаркер СА125, клинический анализ крови, сделать УЗИ органов малого таза, получить консультацию врача акушера-гинеколога, а также пройти цитологическое обследование и сдать мазок на флору.
Участие приняли 65 человек. Из них УЗИ прошли 20 пациенток, анализ крови сдали 24, получили консультации специалистов — 21. Семь женщин смогли прикрепиться к АГО №2, в дальнейшем они будут наблюдаться и лечиться здесь.
Результаты ультразвукового исследования выдавались на руки. Остальные анализы можно будет получить через 2 недели во втором акушерско-гинекологическом отделении (корпус 911), в кабинете №409: в четверг — с 12.00 до 16.00, в другие будние дни — с 9.00 до 16.00.
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