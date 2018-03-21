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В Китае полиция научилась находить преступника за две минуты
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В Китае полиция научилась находить преступника за две минуты 

Российская Газета 2 часа назад
Полиция города Гуйян на юго-западе Китая, в котором проживают четыре миллиона человек, может обнаружить преступника за две минуты. Таких показателей помогает добиться служба видеонаблюдения с программным обеспечением распознавания лиц, сообщает газета Global Times.
Власти распорядились о размещении в общественных местах свыше десяти тысяч видеокамер. Причем, количество их с каждым годом увеличивается. Полученная со всего города информация стекается в управление полиции на гигантский монитор длиной 25 и шириной 5 метров. На экране видны самые незначительные детали, которые могут помочь в раскрытии преступления. Отмечается, что система распознавания лиц работает с точностью до 90%. Она одновременно сверяет изображение с национальной базой данных и информирует об имени, возрасте, поле и этнической принадлежности фигуранта.
Эксперты отмечают, что не успеет мошенник или грабитель прибыть в Гуйян, как сразу же попадает под наблюдение. Служба мониторинга информирует ближайший наряд патрульной полиции, которая при необходимости проводит задержание. В прошлом году с помощью продвинутой техники были задержаны 375 подозреваемых в совершении преступления лиц, 39 из которых числились в розыске. Правозащитники усматривают в глобальной системе видеонаблюдения вторжение в личную жизнь граждан. Со своей стороны местная администрация утверждает, что проводит сбор сведений исключительно в «общественных местах».
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