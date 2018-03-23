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Возможность оформить багаж в режиме онлайн появилась у пассажиров РЖД
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Возможность оформить багаж в режиме онлайн появилась у пассажиров РЖД 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«На официальном сайте РЖД доступна новая услуга по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 кг багажа в специализированных купе. Раньше такую багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов», — сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что с начала года на сайте РЖД появилась возможность оформить квитанции для провоза животных и дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео— и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.
«Оформить перевозку багажа онлайн можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию. Это же необходимо сделать и для перевозки животных, которых хозяева берут с собой в поезд в переносках, а также для транспортировки спортивного инвентаря и различной электронной техники», — пояснили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что до конца марта 2018 г. на 111 крупнейших вокзалах ОАО «РЖД» начнет функционировать услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «от вокзала к вокзалу». Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений — не более 180 см.
Агентство «Москва»: последние новости
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