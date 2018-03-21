Ульяновская авиакомпания доставит груз для Илона Маска во Флориду

Отсюда борт совершит перелет в аэропорт NASA Shuttle Landing Facility (Титусвилль, Флорида). Груз состоит из двух трейлеров весом приблизительно 40 т (90.200 фунтов) и из-за своих размеров, хрупкости и высокой ценности не может быть доставлен по суше или местными авиаперевозчиками. Также сообщается, что это не первый раз, когда SpaceX арендует Ан-124 для транспортировки своих обтекателей. В январе самолет уже совершал доставку груза по этому же маршруту.