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Ульяновская авиакомпания доставит груз для Илона Маска во Флориду
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Ульяновская авиакомпания доставит груз для Илона Маска во Флориду 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр» доставит космический груз из Лос-Анджелеса во Флориду. В международном аэропорту Лос-Анджелеса погрузили половинку обтекателя SpaceX на борт тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр», базирующейся в Ульяновске.
Отсюда борт совершит перелет в аэропорт NASA Shuttle Landing Facility (Титусвилль, Флорида). Груз состоит из двух трейлеров весом приблизительно 40 т (90.200 фунтов) и из-за своих размеров, хрупкости и высокой ценности не может быть доставлен по суше или местными авиаперевозчиками. Также сообщается, что это не первый раз, когда SpaceX арендует Ан-124 для транспортировки своих обтекателей. В январе самолет уже совершал доставку груза по этому же маршруту.
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