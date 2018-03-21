«Забрать и сделать»: администрация Архангельска забрала у области Красную пристань 

Сегодня на сессии городской думы Архангельска поставили точку в вопросе с Набережной Северной Двины. Теперь отвечать за большую часть самой любимой архангелогородцами территории будет администрация столицы Поморья. Единогласно парламентарии проголосовали за безвозмездную передачу из ведения области в собственность горадмина Красной пристани.
— Все, что производится в части чистки причала, производится городом. Ни областью, ни «Водником». Когда мы приезжаем и видим какой там бардак, по нашей команде приезжают подрядчики и вычищают. Уж лучше забрать под нас и в рамках городского контракта всё это дело содержать. Мы с вами как муниципальная власть несем ответственность за содержание территории. Забрать и делать, — резюмировал во время сессии глава Архангельска Игорь Годзиш.
Теперь территория Красной пристани войдет в городской контракт на содержание, уточнил руководитель.