Новая система обнаружит и предотвратит гибель птиц от лопастей ветротурбин

Несмотря на развитие научно-технического прогресса, в мире до сих пор мало эффективных методов, уберегающих птиц от столкновения с вращающимися лопастями ветровой турбины. Особенно печально, когда гибнут птицы охраняемых видов. Американские учёные решили исправить ситуацию: дабы уберечь пернатых, они разрабатывают технологию, которая поможет как отпугивать, например, беркутов, от турбин, так и фиксировать случаи попадания птиц в «пасть» лопастей.

Энергия ветра — один из ключевых возобновляемых источников энергии, но большие и быстровращающиеся лопасти могут представлять опасность для жизни птиц, особенно находящихся под угрозой исчезновения.

"Если турбина станет причиной гибели обычной птицы, то это, как бы печально это ни прозвучало, не так важно, как удар по охраняемому беркуту. Такой удар может вызвать временный простой в работе турбины и потери дохода, и, самое главное, уничтожение особи охраняемого вида", — говорит в пресс-релизе руководитель исследования профессор Роберто Альбертани (Roberto Albertani) из Университета Орегона.

Поэтому учёные решили сделать ветровые турбины более безопасными для птиц.

Главная составляющая системы, разработанная группой учёных под руководством Альбертани, включает в себя видеокамеру, установленную на основании башни ветряка, датчик вибрации, установленный на основании каждой лопасти, и акустический датчик, фиксируемый на корпусе ветрогенератора.

Идея заключается в следующем: если одна из лопастей поразит птицу, то датчик вибрации на ней зафиксирует удар.

Кадры, записанные камерой в момент происшествия, наряду со звуком крика жертвы, зафиксированным акустическим датчиком, затем будут использоваться для определения вида птицы (или летучей мыши), которая «попалась в сети» ветровой турбины.

Хотя такая система и не остановит птиц от полёта к лопастям, она, по крайней мере, позволит специалистам дикой природы точно знать, сколько птиц погибает от отдельных турбин.

На сегодняшний день информацию такого рода учёные получают при осмотре тел птиц, которые они находят возле ветрогенераторов. Несомненно, у такого подхода есть ряд недостатков: различные животные могут успеть полакомиться телами умерших пернатых до того, как их заметят специалисты.

Кроме того, такие обследования очень сложно проводить в отдалённых непроходимых местах или возле морских турбин.

При тестировании основной версии системы учёные при помощи ударов теннисными мячами по лопастям имитировали попадание беркутов в «капкан» ветряка. Общие результаты 29 испытаний с ударами по лопастям дали положительные результаты: системе удалось 14 раз зафиксировать удары, сказал Альбертани.

По его словам, система уловила не все случаи из-за слабых ударов. «Но я уверен в том, что показатель успеха можно значительно увеличить», — добавляет он.

Но как предотвратить гибель птиц от столкновения с лопастями? С этой целью в игру вступает другой компонент системы.

Камера, установленная на турбине и соединённая с компьютером, будет автоматически определять, является ли приближающая к ветряку птица представителем охраняемого вида — беркутов в данном случае. Также система определит, движется ли птица прямо к лопастям.

Если системы определят приближающегося беркута, то компьютер активирует наземные отпугивающие фотоизображения людей, которые будут двигаться в случайном порядке. Они будут достаточно яркими, чтобы птицы их заметили. Учёные надеются, что это заставит беркутов изменить свой курс.

Результаты исследования представлены в издании Wind Energy.