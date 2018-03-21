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Пациенты частно-государственной клиники в Саратове: «Начались поборы»
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Пациенты частно-государственной клиники в Саратове: «Начались поборы» 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Работа новой поликлиники в поселке Солнечный областного центра подверглась жесткой критике местных жителей.
Напомним, не так давно в новом районе областного центра заработала первая в Приволжском федеральном округе частно-государственная поликлиника. Сделано это было на основе партнерства с клиникой «ДиЦентр». Дело в том, что ранее жители Солнечного вынуждены были обращаться в клиники, расположенные в других районах за неимением собственной. А это было крайне неудобно. С открытием поликлиники местному населению сообщили в присутствии губернатора Валерия Радаева, который лично решил убедиться в качестве оказываемой здесь медпомощи, что прием территориально относящихся к этой клинике людей будет проводиться бесплатно на основании полиса ОМС.
Однако первая радость от открытия современного медицинского учреждения сменилась возмущением.
В социальных сетях житель этого района Сергей Косолапов сообщает, что приемы и анализы здесь, действительно, бесплатные, а вот уже пройти процедуры необходимо за деньги. «Плюс ко всему детское отделение полностью платное, даже прием. В итоге, всех, кто был приписан к 19-й поликлинике, провожают в платную новую, под предлогом „Вы теперь не в нашей юрисдикции“!» — пишет возмущенный саратовец.
Теперь пациенты «ДиЦентра» в Солнечном задаются справедливым вопросом: насколько такое отношение к пациентам законно?
При этом минздрав региона сообщает, что готово разобраться по каждому случаю индивидуально. В том числе и по навязыванию платных услуг. Достаточно позвонить по телефону: 8 (8452) 67-06-22.
Фото: Михаил Егоров
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