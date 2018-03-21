Ещё
Лихолат: Сохранение знаменитых печей усадьбы Монрепо практически невозможно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лихолат: Сохранение знаменитых печей усадьбы Монрепо практически невозможно 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Член Всемирного клуба петербуржцев, директор ООО «Паллада» и автор книги «Изразцовые печи Выборга» Константин Лихолат рассказал изданию «Градозащитный Петербург» о состоянии знаменитых печей усадьбы Монрепо в Выборге.
Лихолат в беседе с изданием рассказал, что, к сожалению, осмотр печей и усадьбы позволил понять, что сохранение печей практически невозможно. Технология, по которой изготавливаются печные кирпичи и изразцы такова, что для них губительно длительное нахождение в неотапливаемых промерзающих помещениях. Лихолат также рассказал, что по его опыту, в таких случаях значительная часть кирпича разрушается, превращаясь в вязкую массу. Сохранить печи без разборки оказывается фактически нереально, хотя окончательно о состоянии конструкций можно будет судить только после начала разборки.
Лихолат с коллегами был в Выборге и сам осмотрел печи. Он показал фотографию одной из них — на ней видно, что печь действительно накренена. Проблемы с фундаментами также подтвердились.
Ранее ivbg.ru, освещая пресс-конференцию компании-подрядчика, ответственной за ремонтные работы в Монрепо, сообщал, что реставрация единственного в России скально-пейзажного парка должна полностью завершиться уже в 2019 году.
Ivyborg.ru: последние новости
Дрозденко: Выборы прошли при хорошем настроении и активности молодёжи Автомобилистов разгонят до 110 км/ч Жительница Барнаула попыталась забрать себе на память избирательную бюллетень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»91
Российский офицер принял героическую смерть48
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором407
Собчак признала свое «определенное положение»46
Черноморский флот бессилен против ВМС США83
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение