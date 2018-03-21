Лихолат: Сохранение знаменитых печей усадьбы Монрепо практически невозможно

Член Всемирного клуба петербуржцев, директор ООО «Паллада» и автор книги «Изразцовые печи Выборга» Константин Лихолат рассказал изданию «Градозащитный Петербург» о состоянии знаменитых печей усадьбы Монрепо в Выборге

Лихолат в беседе с изданием рассказал, что, к сожалению, осмотр печей и усадьбы позволил понять, что сохранение печей практически невозможно. Технология, по которой изготавливаются печные кирпичи и изразцы такова, что для них губительно длительное нахождение в неотапливаемых промерзающих помещениях. Лихолат также рассказал, что по его опыту, в таких случаях значительная часть кирпича разрушается, превращаясь в вязкую массу. Сохранить печи без разборки оказывается фактически нереально, хотя окончательно о состоянии конструкций можно будет судить только после начала разборки.

Лихолат с коллегами был в Выборге и сам осмотрел печи. Он показал фотографию одной из них — на ней видно, что печь действительно накренена. Проблемы с фундаментами также подтвердились.