Роль ДОСААФ в подготовке допризывников закрепят в законе

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и другие общественно-государственные организации будут отнесены на уровне федерального закона к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учётным специальностям.

Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму группой из 43 депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой , палата приняла в первом чтении 21 марта.

Подготовку, полученную в общественно-государственных организациях, учтут призывные комиссии при определении вида и рода Вооружённых сил, в которых призывники будут служить.

«Те навыки, знания, опыт, первичная специализация, которые получают наши юноши в рамках участия в деятельности ДОСААФ, помогают им при выборе воинской специальности», — пояснила Яровая.

Сейчас деятельность организации регулируется постановлением Правительства от 2009 года, напомнила вице-спикер Госдумы.

«Внося поправки в базовый Закон «О воинской обязанности и военной службе» и придавая официальный статус ДОСААФ как организации, которая является субъектом военно-патриотического воспитания, мы решаем двуединую задачу», — добавила она.

По её словам, поправки к закону подтверждают важность работы ДОСААФ, а также решают вопрос о возможности учёта допризывной подготовки.