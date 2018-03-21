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Роль ДОСААФ в подготовке допризывников закрепят в законе
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Роль ДОСААФ в подготовке допризывников закрепят в законе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и другие общественно-государственные организации будут отнесены на уровне федерального закона к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учётным специальностям.
Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму группой из 43 депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, палата приняла в первом чтении 21 марта.
Подготовку, полученную в общественно-государственных организациях, учтут призывные комиссии при определении вида и рода Вооружённых сил, в которых призывники будут служить.
«Те навыки, знания, опыт, первичная специализация, которые получают наши юноши в рамках участия в деятельности ДОСААФ, помогают им при выборе воинской специальности», — пояснила Яровая.
Сейчас деятельность организации регулируется постановлением Правительства от 2009 года, напомнила вице-спикер Госдумы.
«Внося поправки в базовый Закон «О воинской обязанности и военной службе» и придавая официальный статус ДОСААФ как организации, которая является субъектом военно-патриотического воспитания, мы решаем двуединую задачу», — добавила она.
По её словам, поправки к закону подтверждают важность работы ДОСААФ, а также решают вопрос о возможности учёта допризывной подготовки.
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