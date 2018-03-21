Запуск второй очереди ТЭС в Крыму оказался под угрозой срыва

Андрей Черезов. Ввод второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС может быть перенесен на более поздний срок из-за задержки с получением разрешительной документации, сообщил замминистра энергетики России

«У нас с инфраструктурой нефтегазовой проблем нет. Проблема в другом — проблема, связанная с тем, что на все нужно получение разрешительных документов», — цитирует Черезова ТАСС

Правительство России поручило ввести в эксплуатацию Симферопольскую и Севастополькую ТЭС в Крыму в середине 2018 года. В качестве основного оборудования на электростанциях необходимо использовать парогазовые установки мощностью 235 МВт. Единственные установки, которые подходят под это описание, — поставленные «Технопромэкспортом» в Крым турбины Siemens, ставшие предметом судебного разбирательства между компаниями.

Так, 14 марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ «дочке» Siemens в аресте «крымских» турбин. В начале февраля суд принял к рассмотрению жалобу Siemens и его дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — « Силовым машинам ») на решение Арбитража Москвы по спору со структурами Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о поставках в Крым турбин производства немецкого концерна.

Из-за введения европейских санкций в отношении России Siemens отказался поставлять турбины. Однако компания продала установки для строительства ТЭС в Тамани «Технопромэкспорту». После этого подрядчик Таманской ТЭС обанкротился и выставил оборудование на продажу, после чего турбины оказались в Крыму. В отношении Siemens в Европе начали расследование, а концерн утверждал, что турбины были перенесены в Крым без его ведома и разрешения.