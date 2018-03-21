Ещё
Запуск второй очереди ТЭС в Крыму оказался под угрозой срыва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск второй очереди ТЭС в Крыму оказался под угрозой срыва 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Ввод второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС может быть перенесен на более поздний срок из-за задержки с получением разрешительной документации, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
«У нас с инфраструктурой нефтегазовой проблем нет. Проблема в другом — проблема, связанная с тем, что на все нужно получение разрешительных документов», — цитирует Черезова ТАСС.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму будут запущены в конце мая. А в течение 2018 года будет завершено строительство вторых пусковых станций.
Правительство России поручило ввести в эксплуатацию Симферопольскую и Севастополькую ТЭС в Крыму в середине 2018 года. В качестве основного оборудования на электростанциях необходимо использовать парогазовые установки мощностью 235 МВт. Единственные установки, которые подходят под это описание, — поставленные «Технопромэкспортом» в Крым турбины Siemens, ставшие предметом судебного разбирательства между компаниями.
Так, 14 марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ «дочке» Siemens в аресте «крымских» турбин. В начале февраля суд принял к рассмотрению жалобу Siemens и его дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — «Силовым машинам») на решение Арбитража Москвы по спору со структурами Ростеха — ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о поставках в Крым турбин производства немецкого концерна.
Из-за введения европейских санкций в отношении России Siemens отказался поставлять турбины. Однако компания продала установки для строительства ТЭС в Тамани «Технопромэкспорту». После этого подрядчик Таманской ТЭС обанкротился и выставил оборудование на продажу, после чего турбины оказались в Крыму. В отношении Siemens в Европе начали расследование, а концерн утверждал, что турбины были перенесены в Крым без его ведома и разрешения.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пугачева сделала «мокрое» селфи В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах Офицер в Белгородской области погиб при спасении солдата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»91
Российский офицер принял героическую смерть48
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором411
Собчак признала свое «определенное положение»48
Черноморский флот бессилен против ВМС США100
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение