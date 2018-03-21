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Полицейский из Нижнего Новгорода разводит жуков, чтобы кормить птичек
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Полицейский из Нижнего Новгорода разводит жуков, чтобы кормить птичек 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Мальчишками мы попали в гости к одному известному нижегородскому орнитологу и были поражены количеством птиц, проживающих в его доме. Клетки были повсюду. Про своих питомцев птицелов готов был рассказывать часами. Так мы и «заразились» этим необычным хобби, — вспоминает подполковник полиции.
Сегодня в квартире орнитолога-любителя проживают 9 певчих пернатых: 2 лесных жаворонка, 2 овсянки-ремиз, снегирь, щегол, реполов, славка-черноголовка. Пернатых друзей полицейский не разделяет на менее и более любимых. Каждого надо покормить, напоить и приласкать. Всего за 40 лет увлечения певчими птицами в его квартире проживало более полусотни пернатых.
Каждый из любимцев — со своим характером, особенностями ухода и предпочтениями в пище. Процесс кормления занимает порядка получаса, плюс два часа на приготовление корма. Для своих любимцев полицейский даже специально разводит насекомых. Например, сладкоголосая славка-черноголовка питается исключительно одним видом жучков. Юловые жаворонки находятся на смешанном питании, помимо насекомых очень любят полакомиться злаками полевых трав.
— Если правильно организовать уход за птицей, в неволе пернатые живут дольше — до 12 лет, — говорит птицелов.
Среди последних приобретений Николая Лабутина — желтогорлая овсянка. Эта птица в наших краях не водится. Её полицейскому прислали из Азии соратники — члены Клуба любителей певчих птиц.
— Пернатые любимцы для нас как члены семьи. У каждого из них есть свое имя. К примеру, снегиря мы называем «Снежок». Когда мы его поймали, он был ещё молодой, необстрелянный, но очень любознательный, за что нам и понравился, — рассказывает подполковник полиции.
Ранее мы рассказывали про сотрудницу нижегородской полиции, которая вяжет вещи для недоношенных детей.
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