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Самые активные и пожилые. КБР — лидер в стране по числу голосов за Путина
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Самые активные и пожилые. КБР — лидер в стране по числу голосов за Путина 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Обошли Чечню
Главной сенсацией стала новость о том, что рекордное количество голосов за действующего главу государства отдали не в Чечне, где этот показатель был предсказуемо очень высоким (91,4%), а в Кабардино-Балкарии. Там за Владимира Путина проголосовали 93,38% избирателей, и это, по данным ЦИК России, стало всероссийским рекордом.
КБР обошла Чечню и по явке (92%). В ЧР она составила 91,54%. Меньше всего тех, кто выполнил гражданский долг, в Ставропольском крае — 73,85%. По сведениям крайизбиркома, самыми активными оказались жители Промышленного района Ставрополя (87,57%). Аутсайдер по этому показателю — Курский район (57,43%).
Высокую явку на Северном Кавказе эксперты объясняют несколькими факторами. На выборы завлекали неслыханным количеством интересных мероприятий. Только на Ставрополье их организовали около 5000. В краевой столице, к примеру, прошёл концерт популярного рэпера Мота, в Пятигорске — группы «Пицца».
На улицах населённых пунктов 18 марта проходили интересные мастер-классы по бисероплетению, изготовлению бумажных цветов, аквагриму и т.д.
Кое-где в тот же день можно было проголосовать за лучший проект по благоустройству. На участках продавали очень дешёвую выпечку.
Свою роль сыграла и прекрасная погода, которая, как по заказу, везде на Северном Кавказе 18 марта выдалась почти по-летнему тёплой.
Почти без сюрпризов
Второе место везде в СКФО занял представитель КПРФ Павел Грудинин.
Больше всего голосов он набрал в Ингушетии (11,79%), на Ставрополье (11,33) и в РСО-А (11,01%). Меньше всего — в Чечне (4,62%).
Кстати, Чеченская Республика — единственная в округе, где тройку лидеров замкнул не представитель ЛДПР Владимир Жириновский, а представитель группы партий «Народный союз» Сергей Бабурин. Он набрал 1,18%.
Владимир Жириновский наибольшей популярностью, как выяснилось, пользуется в Ингушетии (5,66%) и на Ставрополье (4,23%).
В РИ гораздо выше, чем в других регионах округа, процент проголосовавших за «яблочника» Григория Явлинского — 2,37%. Он занял в Ингушетии почётное четвёртое место.
Регионы Кавказа прославились на этих выборах ещё одним, специфическим рекордом. У нас проголосовали люди, которые официально признаны в России самыми пожилыми. Это 127-летняя Нану Шаова из КБР и 122-летний житель Ингушетии Алпаз Илиев. Про обоих «АиФ-СК» писал.
А что же нарушения?
В Карачаевске по распоряжению Центризбиркома России после появления сообщения о вбросе бюллетеней на одном из участков урну опечатали. Сейчас по этому факту проводится проверка.
ЦИК Северной Осетии официально объявил о том, что несколько наблюдателей Грудинина и Собчак пришли на участки по фальшивым документам.
В соцсетях много писали о том, что работодатели требовали от своих сотрудников фотоотчётов по голосованию. Прошла также информация, что представительница КПРФ отказалась подписывать итоговые протоколы на участке в г. Прохладном, заявив о нарушениях. Сейчас с её жалобой разбирается ЦИК РФ.
В избиркомы Ставрополья 18 марта поступило 42 жалобы. «Мы рассмотрели их, — говорится в официальном сообщении крайзбиркома. — Ни одного нарушения не нашли». Между тем на сайте «Голос» в день выборов опубликовали 66 жалоб ставропольцев по разным поводам. Жители края оказались на шестом месте в стране по числу обращений на этот ресурс.
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