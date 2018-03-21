Самые активные и пожилые. КБР — лидер в стране по числу голосов за Путина

Главной сенсацией стала новость о том, что рекордное количество голосов за действующего главу государства отдали не в Чечне, где этот показатель был предсказуемо очень высоким (91,4%), а в Кабардино-Балкарии . Там за Владимира Путина проголосовали 93,38% избирателей, и это, по данным ЦИК России, стало всероссийским рекордом.

КБР обошла Чечню и по явке (92%). В ЧР она составила 91,54%. Меньше всего тех, кто выполнил гражданский долг, в Ставропольском крае — 73,85%. По сведениям крайизбиркома, самыми активными оказались жители Промышленного района Ставрополя (87,57%). Аутсайдер по этому показателю — Курский район (57,43%).

Высокую явку на Северном Кавказе эксперты объясняют несколькими факторами. На выборы завлекали неслыханным количеством интересных мероприятий. Только на Ставрополье их организовали около 5000. В краевой столице, к примеру, прошёл концерт популярного рэпера Мота, в Пятигорске — группы «Пицца».

На улицах населённых пунктов 18 марта проходили интересные мастер-классы по бисероплетению, изготовлению бумажных цветов, аквагриму и т.д.

Кое-где в тот же день можно было проголосовать за лучший проект по благоустройству. На участках продавали очень дешёвую выпечку.

Свою роль сыграла и прекрасная погода, которая, как по заказу, везде на Северном Кавказе 18 марта выдалась почти по-летнему тёплой.

Почти без сюрпризов

Павел Грудинин. Второе место везде в СКФО занял представитель КПРФ

Больше всего голосов он набрал в Ингушетии (11,79%), на Ставрополье (11,33) и в РСО-А (11,01%). Меньше всего — в Чечне (4,62%).

Владимир Жириновский наибольшей популярностью, как выяснилось, пользуется в Ингушетии (5,66%) и на Ставрополье (4,23%).

В РИ гораздо выше, чем в других регионах округа, процент проголосовавших за «яблочника» Григория Явлинского — 2,37%. Он занял в Ингушетии почётное четвёртое место.

Регионы Кавказа прославились на этих выборах ещё одним, специфическим рекордом. У нас проголосовали люди, которые официально признаны в России самыми пожилыми. Это 127-летняя Нану Шаова из КБР и 122-летний житель Ингушетии Алпаз Илиев. Про обоих «АиФ-СК» писал.

А что же нарушения?

Карачаевске по распоряжению Центризбиркома России после появления сообщения о вбросе бюллетеней на одном из участков урну опечатали. Сейчас по этому факту проводится проверка.

ЦИК Северной Осетии официально объявил о том, что несколько наблюдателей Грудинина и Собчак пришли на участки по фальшивым документам.

В соцсетях много писали о том, что работодатели требовали от своих сотрудников фотоотчётов по голосованию. Прошла также информация, что представительница КПРФ отказалась подписывать итоговые протоколы на участке в г. Прохладном, заявив о нарушениях. Сейчас с её жалобой разбирается ЦИК РФ.

В избиркомы Ставрополья 18 марта поступило 42 жалобы. «Мы рассмотрели их, — говорится в официальном сообщении крайзбиркома. — Ни одного нарушения не нашли». Между тем на сайте «Голос» в день выборов опубликовали 66 жалоб ставропольцев по разным поводам. Жители края оказались на шестом месте в стране по числу обращений на этот ресурс.