Теперь никаких проблем с законом: Линдси Лохан стала лицом юридической компании

Все привыкли видеть 31-летнюю Линдси Лохан в образе «трудного-подростка». С юных лет у актрисы не раз возникали проблемы с законом: она угоняла чужие автомобили, прогуливала общественные работы, не платила налоги и делала еще много вещей, за которые «простым смертным» грозил бы арест. Кажется, голливудская дива встала на путь исправления и заключила контракт с юридической компанией Lawyer.com.

Когда представители Lawyer.com впервые обратились ко мне, я была в замешательстве и немного испугалась. Я подумала, что у меня возникли проблемы. Но когда они предложили мне стать лицом бренда, я заинтересовалась, — прокомментировала Лохан.

Линдси Лохан