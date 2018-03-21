Теперь никаких проблем с законом: Линдси Лохан стала лицом юридической компании 

Все привыкли видеть 31-летнюю Линдси Лохан в образе «трудного-подростка». С юных лет у актрисы не раз возникали проблемы с законом: она угоняла чужие автомобили, прогуливала общественные работы, не платила налоги и делала еще много вещей, за которые «простым смертным» грозил бы арест. Кажется, голливудская дива встала на путь исправления и заключила контракт с юридической компанией Lawyer.com.
Когда представители Lawyer.com впервые обратились ко мне, я была в замешательстве и немного испугалась. Я подумала, что у меня возникли проблемы. Но когда они предложили мне стать лицом бренда, я заинтересовалась, — прокомментировала Лохан.
Линдси Лохан
К слову, сейчас Линдси Лохан большую часть своего времени проводит в Дубае. В одном из интервью актриса рассказала, что хочет построить собственную бизнес-империю, как это сделал Дональд Трамп, и уже предпринимает первые шаги в этом направлении.