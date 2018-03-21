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Возле «Центрального рынка» в Волгограде начали благоустраивать территорию
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Возле «Центрального рынка» в Волгограде начали благоустраивать территорию 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Специалисты приступили к благоустройству мясного корпуса «Центрального рынка», расположенного на улице Советской в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, подрядчик уже снес перегородки, которые установила прежняя коммерческая организация. Из-за последних продавцы вынуждены были работать в стесненных условиях. На время ремонта торговцев «переселили» в соседнее здание мясо-молочного корпуса, оснащенного всем необходимым оборудованием. Отметим, что продавцы вернутся обратно на свои места в апреле. После этого ремонт начнется в мясо-молочном корпусе. «Это здание не ремонтировалось на несколько десятилетий», — отметили в мэрии. Специалисты собираются обновить фасад.
С приходом теплой погоды подрядчик начнет облагораживать территорию возле рынка. На площади около 3 000 квадратных метров вместо старого асфальта уложат плитку. Кроме того, специалисты начнут ремонтировать в апреле 19 уличных торговых ряда, которые сейчас находятся на территории внутреннего дворика рынка.
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