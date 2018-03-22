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В Петербурге наказали тренеров по акробатике после жалоб на унижение детей
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В Петербурге наказали тренеров по акробатике после жалоб на унижение детей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Тренеры по акробатике в спортивной школе Выборгского района Петербурга, на которых пожаловались родители учеников за поборы и рукоприкладство, привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой.
Ранее к Агапитовой обратились родители юных акробатов, которые попросили принять меры в отношении руководителей отделения спортивной акробатики, которые, по сведениям родителей, унижают детей, применяют к ним сомнительные психологические методики, не чураются рукоприкладства и ведут необоснованные поборы.
"Уполномоченному по правам ребенка поступил ответ из администрации Выборгского района по обращению родителей юных акробатов. Согласно документу, «в рамках всестороннего рассмотрения фактов, указанных в жалобах в отношении тренеров отделения спортивной акробатики, вышеназванные работники привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.
Директору спортивной школы объявлен выговор, а также указано на «необходимость строгого контроля и недопущения впредь, выявленных в ходе проверки нарушений действующего законодательства». О каких именно нарушениях идет речь — не уточняется, говорится в сообщении.
"По вопросу неоказания медицинской помощи другой юной спортсменке, получившей во время тренировки травму локтя, отмечается, что, по сведениям школы, с девочкой в указанный период работал другой тренер. Но получить его объяснения никак нельзя — он уволен", — сказано в сообщении.
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