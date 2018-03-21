Удмуртия в минуту: реконструкция аэропорта и сокращение госдолга

Ижевск. Удмуртия . Главные новости среды, 21 марта, читайте и смотрите в традиционном видеообзоре «Сусанина».

Удмуртия в минуту: реконструкция аэропорта и сокращение госдолга

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Реконструкция аэропорта

В Ижевске на неопределенные срок приостановили процесс по реконструкции аэропорта. После выполнения двух этапов работы контракт пришлось расторгнуть. Связано это с отсутствием финансирования.

Удмуртская, 261 Демонтаж рухнувшего подъезда дома на улице Удмуртской в Ижевске и обследование строительных конструкция обошлись в 39,1 млн рублей. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжении о выделении данной суммы городу в счет оплаты расходов на проведенные работы.

Взятка

Начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции управления МВД по Ижевску попался на взятке. Предполагается, что с осени прошлого года он ежемесячно получал 60 тыс. рублей за покровительство.

Депутаты Гордумы

Депутаты Гордумы Ижевска Денис Балакин и Алексей Наговицын написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Вопрос об освобождении двух мандатов планируется рассмотреть на ближайшей сессии 22 марта.

Госдолг

В 2018 году Удмуртия планирует сократить государственный долг на 1,9 млрд рублей. По данным на 1 февраля 2018 года сумма задолженности Удмуртии составляет 48,9 млрд рублей.