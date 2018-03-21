Ещё
Удмуртия в минуту: реконструкция аэропорта и сокращение госдолга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удмуртия в минуту: реконструкция аэропорта и сокращение госдолга 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 21 марта, читайте и смотрите в традиционном видеообзоре «Сусанина».
Удмуртия в минуту: реконструкция аэропорта и сокращение госдолга
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Реконструкция аэропорта
В Ижевске на неопределенные срок приостановили процесс по реконструкции аэропорта. После выполнения двух этапов работы контракт пришлось расторгнуть. Связано это с отсутствием финансирования.
Удмуртская, 261  Демонтаж рухнувшего подъезда дома на улице Удмуртской в Ижевске и обследование строительных конструкция обошлись в 39,1 млн рублей. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжении о выделении данной суммы городу в счет оплаты расходов на проведенные работы.
Взятка
Начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции управления МВД по Ижевску попался на взятке. Предполагается, что с осени прошлого года он ежемесячно получал 60 тыс. рублей за покровительство.
Депутаты Гордумы
Депутаты Гордумы Ижевска Денис Балакин и Алексей Наговицын написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Вопрос об освобождении двух мандатов планируется рассмотреть на ближайшей сессии 22 марта.
Госдолг
В 2018 году Удмуртия планирует сократить государственный долг на 1,9 млрд рублей. По данным на 1 февраля 2018 года сумма задолженности Удмуртии составляет 48,9 млрд рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Белгородской области офицер ценой собственной жизни спас выронившего гранату рядового Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью Город-сказка, город-мечта: Ижевск определился с общественными пространствами для благоустройства в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»92
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором419
Черноморский флот бессилен против ВМС США114
Российский офицер принял героическую смерть52
Собчак признала свое «определенное положение»51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение