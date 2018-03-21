Ещё
Сенатор объяснил, почему запрет «травматов» и пневматики не даст результатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор объяснил, почему запрет «травматов» и пневматики не даст результатов 

360tv.ru 2 часа назад
Член Совета федерации от Волгоградской области Антон Беляков заявил, что после стрельбы в курганской школе власти серьезно подумают над запрещением травматического или пневматического оружия. Однако эти меры не помогут решить проблемы на корню. Слова члена Совфеда передает «Газета.ru».
Наверняка сейчас найдутся импульсивные люди, которые призовут запретить травматическое или даже пневматическое оружие
— Антон Беляков.
По его словам, российские власти «болезненно реагируют» на подобные происшествия, поэтому, скорее всего, попытаются предпринять
какие-то  меры. Беляков уверен, что такие инициативы поступают
из-за  путаницы между причиной и следствием. Он отметил, что причины ЧП кроются в ряде аспектов.
Среди них:
социально-экономический
уровень жизни в стране в целом, отсутствие во многих, даже в благополучных семьях возможности уделять внимание своему ребенку, контроль за стрессом и психологическим состоянием школьников.
«Это все сложные проблемы, и решать их гораздо сложнее, чем взять, и все запретить», — добавил Беляков.
Утром 21 марта
13-летняя
Наталья — ученика
школы города Шадринска — устроила стрельбу из пистолета, который подарил ей отец. Она ранила нескольких детей из младших классов. Пару лет назад она проходила медико‐психологическое обследование. Тогда ее признали вменяемой.
360tv.ru: последние новости
ФСБ: расшифровка переписки в Telegram не нарушает конституционные права Офицер погиб при спасении солдата в Белгородской области Министр, дипломат, король мемов: самые запоминающие фразы Сергея Лаврова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»92
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором418
Черноморский флот бессилен против ВМС США110
Российский офицер принял героическую смерть52
Собчак признала свое «определенное положение»51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение