Сенатор объяснил, почему запрет «травматов» и пневматики не даст результатов 

Член Совета федерации от Волгоградской области Антон Беляков заявил, что после стрельбы в курганской школе власти серьезно подумают над запрещением травматического или пневматического оружия. Однако эти меры не помогут решить проблемы на корню. Слова члена Совфеда передает «Газета.ru».
Наверняка сейчас найдутся импульсивные люди, которые призовут запретить травматическое или даже пневматическое оружие
— Антон Беляков.
По его словам, российские власти «болезненно реагируют» на подобные происшествия, поэтому, скорее всего, попытаются предпринять
какие-то меры. Беляков уверен, что такие инициативы поступают
из-за путаницы между причиной и следствием. Он отметил, что причины ЧП кроются в ряде аспектов.
Среди них:
социально-экономический
уровень жизни в стране в целом, отсутствие во многих, даже в благополучных семьях возможности уделять внимание своему ребенку, контроль за стрессом и психологическим состоянием школьников.
«Это все сложные проблемы, и решать их гораздо сложнее, чем взять, и все запретить», — добавил Беляков.
Утром 21 марта
13-летняя
Наталья — ученика
школы города Шадринска — устроила стрельбу из пистолета, который подарил ей отец. Она ранила нескольких детей из младших классов. Пару лет назад она проходила медико‐психологическое обследование. Тогда ее признали вменяемой.