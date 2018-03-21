Сенатор объяснил, почему запрет «травматов» и пневматики не даст результатов

Наверняка сейчас найдутся импульсивные люди, которые призовут запретить травматическое или даже пневматическое оружие

— Антон Беляков.

По его словам, российские власти «болезненно реагируют» на подобные происшествия, поэтому, скорее всего, попытаются предпринять

какие-то меры. Беляков уверен, что такие инициативы поступают

из-за путаницы между причиной и следствием. Он отметил, что причины ЧП кроются в ряде аспектов.

Среди них:

социально-экономический

уровень жизни в стране в целом, отсутствие во многих, даже в благополучных семьях возможности уделять внимание своему ребенку, контроль за стрессом и психологическим состоянием школьников.

«Это все сложные проблемы, и решать их гораздо сложнее, чем взять, и все запретить», — добавил Беляков.

Утром 21 марта

13-летняя

Наталья — ученика