Здания в Керчи отремонтируют в канун годовщины освобождения от фашистов

Владельцы и арендаторы зданий в Керчи приведут фасады зданий в порядок до 11 апреля. Об этом НСН рассказал глава администрации города Сергей Бороздин . Они будут отремонтированы и покрашены. Такие меры будут приняты в связи с приближением Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Бизнесменам напомнили, что за невыполнение Правил благоустройства им может быть назначен штраф. Для граждан он составит от 300 рублей до 1 тысячи рублей, для должностных — от 2 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 30 тысяч рублей.

Напомним, День освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков празднуется 11 апреля.