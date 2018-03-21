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Здания в Керчи отремонтируют в канун годовщины освобождения от фашистов
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Здания в Керчи отремонтируют в канун годовщины освобождения от фашистов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Владельцы и арендаторы зданий в Керчи приведут фасады зданий в порядок до 11 апреля. Об этом НСН рассказал глава администрации города Сергей Бороздин. Они будут отремонтированы и покрашены. Такие меры будут приняты в связи с приближением Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков.
Бизнесменам напомнили, что за невыполнение Правил благоустройства им может быть назначен штраф. Для граждан он составит от 300 рублей до 1 тысячи рублей, для должностных — от 2 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 5 до 30 тысяч рублей.
Напомним, День освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков празднуется 11 апреля.
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