Запад готов дискредитировать Россию любыми средствами, заявили в Минобороны

"Сравнивая развитие ситуации в Солсбери с ранее осуществленными провокациями в Восточной Гуте и в Хан-Шейхуне, возникает однозначный вывод о том, что страны Запада с целью дискредитации Российской Федерации и его законного правительства для достижения своих целей готовы использовать любые методы и средства сомнительного и незаконного характера", — сказал Кириллов.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.