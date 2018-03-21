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Запад готов дискредитировать Россию любыми средствами, заявили в Минобороны
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Запад готов дискредитировать Россию любыми средствами, заявили в Минобороны 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Запад готов использовать любые средства для дискредитации России, об этом говорят инциденты в Хан-Шейхуне и Солсбери, заявил в среду начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
"Сравнивая развитие ситуации в Солсбери с ранее осуществленными провокациями в Восточной Гуте и в Хан-Шейхуне, возникает однозначный вывод о том, что страны Запада с целью дискредитации Российской Федерации и его законного правительства для достижения своих целей готовы использовать любые методы и средства сомнительного и незаконного характера", — сказал Кириллов.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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