Саола, бисса и китайский ящер: 12 животных на грани исчезновения

Недавно умер последний самец северного белого носорога. Playboy решил рассказать об остальных животных, находящихся на грани исчезновения.

19 марта 2018 года усыпили последнего самца северного белого носорога по кличке Судан . Ему было 45 лет, и он страдал от продолжительной болезни.

Фото Make it Kenya, flickr.com Судан был назван в честь своей страны и на протяжении последних лет жил под охраной вооруженного подразделения рейнджеров.

На сегодняшний день в мире осталось всего две самки белого носорога, и теперь этот вид нельзя будет восстановить естественным путем. Однако есть шанс поддержать продолжение рода северных белых носорогов путем искусственного оплодотворения.

Playboy решил разобраться, какие еще животные находятся на грани исчезновения.

Дальневосточный леопард

Количество: менее 100 особей

Исчезающий вид диких кошек и самый редкий вид леопарда, обитающий на Дальнем Востоке России и в Китае . Средняя продолжительность жизни в неволе — 20 лет, а в диких условиях — 10-15 лет. Способен бегать со скоростью 60 км/ч и прыгать на высоту до шести метров.

by digitalART via Wikimedia Commons

Калимантанский орангутан

Количество: не более 55 тыс. особей

Калимантанские орангутаны — самые человекоподобные обезьяны. Обитают на острове Борнео в юго-восточной Азии. Всего существует три вида калимантанского орангутана: Северо-Западный, Северо-Восточный и Центральный.

Северо-Восточный вид насчитывает лишь около 1,5 тыс. особей. По оценкам ученых, к 2025 году количество калимантанских обезьян сократиться на 22 процента и составит около 47 тыс. особей.

by frank wouters from antwerpen, belgium via Wikimedia Commons

Горные гориллы

Количество: 880 особей по оценкам на сентябрь 2016 года

Когда-то считалось, что горные гориллы вымрут к концу 20-го века. Главной причиной сокращения их популяции было человеческое вмешательство. Нестабильная политическая обстановка в Демократической Республике Конго , низкий уровень жизни и вырубка лесов — все эти факторы негативно сказываются на численности горилл. Однако чудом несколько сотен особей сохранились и по сей день.

by Charlesjsharp via Wikimedia Commons

Саола

Количество: несколько сотен

Лаосе. Саола или «Азиатский единорог» была открыта учеными только в 1992 году. Этот вид парнокопытных обитает в горном Вьетнаме

Открытие Саолы в 90-х годах стало сенсацией — в то время новый неизвестный вид крупных млекопитающих уже считался большой находкой.

Точное количество особей неизвестно, ученые склоняются к тому, что их осталось не более нескольких сотен. Саола также не способна жить в неволе. Ранее были попытки приручить около дюжины особей, однако все они умирали в течение нескольких недель.

by Silviculture at Vietnamese Wikipedia

Бисса

Количество: от 20 тыс. до 23 тыс. особей

Бисса — это морская черепаха, которая встречается в тропических океанах по всему миру.

За последнее столетие численность этого вида сократилась на 80 процентов. Виной тому охота на черепах, чьи яйца считаются деликатесом и из панциря которых изготавливают дорогостоящий материал «черепаховая кость».

by B.navez via Wikimedia Commons

Китайский тигр

Количество: около 100 особей

В настоящее время южно-китайских тигров можно увидеть исключительно в неволе, хотя еще в 50-х годах прошлого века их насчитывалось порядка четырех тысяч особей. Несмотря на запрет 1979 года охотиться на китайских тигров, к концу 20-го века их осталось не больше сотни.

by J. Patrick Fischer via Wikimedia Commons

Бесперая морская свинья

Количество: от 1000 до 1800 особей

Бесперая морская свинья обитает в теплых водах от Японии до Южной Африки . Считается близким родственником недавно исчезнувшего вида китайского речного дельфина. Находится на грани исчезновения.

by ori2uru via Wikimedia Commons

Суматранский слон

Количество: от 2400 до 2800 особей

Суматранские слоны в 2011 году были на грани исчезновения из-за резкого спада их численности — на 80 процентов в течение всего трех поколений.

Главными причинами на этот раз стали браконьерство, а также деградация естественных мест их обитания.

by Midori via Wikimedia Commons

Китайский ящер

Количество: неизвестно

Китайские ящеры обитают в Азии, и на них охотятся ради вкусного мяса и прочного панциря. Другой угрозой для сохранения их популяции является сельскохозяйственное освоение земель.

by nachbarnebenan via Wikimedia Commons

Бенгальский гриф

Количество: менее 10 тыс. особей

Главным виновником вымирания бенгальских грифов стали ветеринарные препараты, используемые для лечения крупного рогатого скота. Практически все грифы отравились токсичными тушами умерших животных.

С 80-х годов 20-го века популяция бенгальских грифов снизилась на 99,9 процента. Это самое быстрое исчезновение вида птиц в истории.

by Ravi.sangeetha via Wikimedia Commons

Филиппинский крокодил

Количество: меньше 200 особей

Филиппинские крокодилы находятся под угрозой исчезновения. Главными причинами их вымирания является потеря естественного места обитания и попадание в рыболовные снасти.

by Gregg Yan via Wikimedia Commons

Калифорнийская морская свинья

Количество: 12 особей по данным на март 2018 года

Калифорнийская морская свинья находится под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений, и на нее никогда не велась охота.

Это самое редкое морское животное в мире.

by Paula Olson, NOAAvia Wikimedia Commons