Налоговики рассказали, в каком случае можно заменить «первичку» с ошибкой

В начале года ФНС выпустила письмо, в котором дала понять, что замена ошибочного первичного документа на новый не законна. И если компания по аналогии правилами корректировки счетов-фактур выставляет исправленный документ, то она нарушает нормы Закона о бухучете, который такое исправление не предусматривает.

Одно ведомство сменило гнев на милость и пояснило в каком случае замена документа с недочета на новый допустима. Так, если в новом экземпляре будут указаны:

верный и неверный текст; дата исправления; подписи уполномоченных лиц.

Такой порядок исправления «первички» реализован в рамках ЭДО.

Все спорные ситуации, связанные с «первичкой» читайте в нашей статье.

ПИСЬМО ФНС РФ от 05.03.2018 № СД-4-3/4226@