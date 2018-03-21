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Нижегородской прессе показали симуляционный центр ННГУ им. Лобачевского
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Нижегородской прессе показали симуляционный центр ННГУ им. Лобачевского 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
21 марта в симуляционном центре нижегородского университета им. Лобачевского состоялся пресс-тур, во время которого руководство центра продемонстрировало уникальное оборудование для обучения и повышения квалификации врачей, фельдшеров, медсестёр, а также населения.
По словам руководителя симуляционного центра Александра Коржевского, это первая в Нижнем Новгороде площадка подобного уровня оснащённости. В центре инновационного развития ННГУ симуляционный центр будет занимать более тысячи квадратных метров площадей. Всего в России около ста подобных симуляционных центров.
Симуляционный центр ННГУ центр представляет собой классы с различными тренажёрами-стимуляторами: сейчас закуплено 55 стимуляторов на сумму более 150 миллионов рублей, и «парк» их планируется расширять. Всё оборудование — отечественного производства, закуплено на собственные средства университета.
Работа центра ориентирована на три направления: повышение квалификации дипломированных врачей, обучение фельдшеров и медсестёр и курсы для населения по оказанию первой медицинской помощи. По окончании обучения центр выдаёт документы государственного образца, а действующим врачам — медицинский сертификат.
Тренажёры имеют высокий уровень реалистичности. Это как отдельные органы и медицинские программы, так и роботы-манекены, имитирующие живых людей. Уровень реалистичности поражает воображение: например, робот «Адам» может моргать, потеть, хрипеть, отвечать на вопросы, у него есть пульс, бывают судороги, сужаются и расширяются зрачки.
Спектр практик, которые медики могут отработать на манекенах, очень широк: эндоскопия, анестезиология, реаниматология, гинекология, урология, УЗИ, рентген, эндоваскулярная хирургия. Направления и специальности постоянно расширяются.
Симуляционный центр помогает медикам набраться опыта и эффективно перейти от теории к практике, не подвергая опасности и неудобствам живых пациентов.
Партнер проекта «Здоровье» медицинский центр «Добрый доктор».
Лицензия ООО «КААМА РЕГИОН» № ЛО-52-01-005046 от 14.09.2015г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области.
Лицензия ООО «КААМА» № ЛО-52-01-005117 от 05.11.2015г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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