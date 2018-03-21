Татьяна Поп: Чешское правительство готово поддержать русинов Закарпатья

Татьяна Поп, тридцатилетняя русинская общественная деятельница, некоторое время тому назад была вынуждена покинуть Украину и обосноваться за границей (страну своего пребывания она просит не называть изсоображений безопасности). На Украине за свою активную деятельность в защиту прав русинского народа она попала в базу одиозного сайта «Миротворец».

Недавно Татьяна побывала в Праге на инаугурации Милоша Земана , который во второй раз избран президентом Чехии . С обстоятельств приглашения на это мероприятие мы и начали наш разговор.

-Как вы попали на инаугурацию к Земану и в качестве кого?

— На инаугурацию я приехала по официальному приглашению от самого президента Земана.

Но хочу отметить, что это была не первая моя встреча с ним. В первый раз благодаря моим друзьям-русинам мы с ним встретились накануне президентских выборов в Чехии. 10 января этого года я ездила к нему навстречу.

Я являюсь русинским общественным деятелем, поэтому и пригласили меня к нему в качестве представителя русинского народа.

-О чем вы с ним говорили?

— Беседа наша с Земаном была довольно приватной, всего того, о чем мы с ним говорили, сказать не могу, но не могу рассказать о том, как Земан с удовольствием вспоминал Питер и говорил, что это его любимый город.

-Обсуждали ли вы с ним или с кем-то из чешских политиков или государственных деятелей русинскую проблему? Есть ли у чехов какая-либо политика в отношении русинов?

— Что касается вопроса подкарпатских русинов, то, конечно же, я её поднимала. Господин Земан с большим уважением относится к русинам. Он уважает нашу совместную историю — напомню, что мы, русины, в XX веке между двумя мировыми войнами входили в состав Чехословакии и имели при этом полную автономию.

У нас при чехах было своё национальное русинское правительство, свои школы, политические партии, русинское гражданство и право распоряжаться недрами на национальной русинской территории.

-Еще в нулевых отец бывшего главы администрации Виктора Ющенко — Виктора Балоги, который проживал под Мукачево , в селе Завидово, говорил мне, что русины считают, что лучше всего им жилось под чехословаками. Это правда?

— Я могу сказать с полной уверенностью, особенно сейчас, когда начала углублённо изучать русинскую историю, что для нас, русин, нахождение в составе Чехословакии на правах широчайшей автономии было самым лучшим временем.

Лично общаясь с большим количеством русинов-интеллектуалов — с историками, научными деятелями, профессорами — с нашими как мы их называем «старшинами», я заметила следующее: все они в один голос утверждают, что именно в составе Чехословакии нам жилось лучше всего.

-Еще с кем-то из чешских политиков общаетесь?

— Кроме Земана ещё с премьером-министром Чехии Андреем Бабишем. Он мне сказал, что его мама тоже русинка, поэтому не любить и не уважать русин он просто права не имеет.

Чешское правительство готово поддерживать русинов. Мы планируем в ближайшее время организовать встречу Земана с русинами со всего мира, чтобы обсудить наши самые наболевшие вопросы.

Помимо Чехии я веду довольно успешные переговоры в Австрии , где депутаты парламента готовы поддержать русин. Более того, выделили даже мне помещение для проведения ряда мероприятий, запланированных по русинской тематике.

Также активные переговоры идут в США с нашей русинской диаспорой о дальнейшем совместном сотрудничестве и совместных проектах.

-С кем вы еще контактируете в Европе?

— Помимо президента и премьера у меня дружеские отношения с чешскими русинами, с депутатами Европарламента и, конечно же, на этих встречах я в первую очередь поднимаю вопрос об ущемлении прав русин на Украине.

Ущемление прав русин — это я еще очень мягко выразилась, поскольку на Украине происходит настоящий этноцид русин. Уничтожили русинские школы, идёт полная украинизация моего народа, переиначивают нашу историю, а самых активных патриотов-русин и вовсе преследуют. Более того, на нашего дорогого и уважаемого всеми русинами будителя — отца Димитрия Сидора снова завели уголовное дело «за сепаратизм».

Меня тоже внесли в списки «Миротворца» как сепаратистку. А в украинских печатных СМИ и на разного рода интернет-ресурсах обо мне постоянно пишут грязные и лживые статьи, в которых меня нецензурно оскорбляют и всячески пытаются оклеветать.

А буквально недавно Конституционный суд Украины отменил закон «Об основах государственной языковой политики » авторами которого были Вадим Колесниченко Сергей Кивалов . Если украинская власть думает, что над нами, русинами, можно издеваться и унижать нас, то это глубокое заблуждение. Мы пережили венгров, чехов, словаков, СССР и не ассимилировались, эту власть тоже переживем.

-Вы лично спонсируете разного рода русинские проекты. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Для очень многих талантливых русинских поэтов и историков я выступаю меценатом, публикуя их работы. Поскольку на Украине книги на русинском языке запрещены, я финансирую их издание в Москве . Недавно выпустила книги нашего русинского писателя, профессора Международной Кирилло-Мефодиевской академии Андрея Фатулы «Русины, кто они такие» тиражом в 2 тысячи экземпляров.

Также 26 марта этого года выйдет книга русинского поэта Ивана Бинячовского «Плетена кошарка». На очереди выпуск ещё четырех книг наших талантливых русинских самородков.

А ещё я сама начала писать книгу. Это будет исторический очерк. После Пасхи я ее презентую. Кстати, презентацию планирую делать в Австрии, Америке, ну и, конечно же, в моей любимой Праге, где мои друзья, чешские русины, и некоторые чешские депутаты готовы меня поддержать.

-Почему борьба закарпатских венгров, которых около 150 тысяч, за свои права и слышна, и видна, а борьба русин, которых больше миллиона, нет?

— Русины — умный и вдумчивый народ, который не ведётся на провокации и не устраивает бунты, которые ни к чему хорошему кроме шума и визгов-однодневок не приведут. И правильно делают. Ведь вопросы о признаниях русин нужно решать не с сегодняшней украинской властью, а с ее хозяевами.