Германия знает, что Польша добивается дипломатических успехов

Интервью с бывшим главой МИД Польши Витольдом Ващиковским (Witold Waszczykowski)

Варшаву? — wPolityce.pl: Вселяет ли оптимизм визит Ангелы Меркель

— Витольд Ващиковский: Мы можем быть им довольны, ведь в последние два года мы стараемся поддерживать с Германией очень тесные контакты. Я рад, что это приносит плоды. Сложно даже перечислить, сколько встреч с главой немецкой дипломатии провел я сам, сколько раз встречался со своим коллегой президент Анджей Дуда (Andrzej Duda), сколько переговоров польская сторона провела с канцлером Ангелой Меркель. К сожалению, все это не убеждает оппозицию, которая продолжает твердить, что польско-немецкие отношения находятся в кризисе. Следует обратить внимание на наше активное взаимодействие в сфере экономики. Более 110 миллиардов евро товарооборота в год — это больше чем объем товарооборота с таким крупным рынком, как Россия . Если мы добавим, что товарооборот между Германией и странами «Вышеградской четверки» меньше товарооборота Германии и Франции , мы увидим, какую роль играет сейчас Польша в Европе. Я надеюсь, что Германия, наконец, увидела, что мы разрабатываем собственные политические планы и начинаем успешно претворять их в жизнь.

— В том числе связанные с проектом «Северный поток —2»?

— В этом отношении мы, действительно, не преуспели. Но я бы обратил внимание, например, на сферу безопасности. Нам удалось убедить союзников, что нужно ввести войска на территорию Польши, укрепить восточный фланг НАТО . Такие инициативы, как «Вышеградская четверка» или «16+1» привлекли к себе внимание. Немцы знают, что Польша добивается дипломатических успехов: она не только формулирует свои национальные интересы, но и отстаивает их. Приезд Ангелы Меркель в Варшаву служит тому подтверждением. Конечно, во время визита невозможно договориться обо всем. Мы обсудили целый ряд вопросов, определили, по каким темам наши мнения расходятся, а по каким совпадают. Немцы говорят обо всем открыто — это совершенно естественно для соседей, проводящих амбициозную политику, но все движется в хорошем направлении.

— А в хорошем ли направлении развивается ситуация с проектом «Северный поток — 2»?

— Я думаю, нам следует убедить Германию, что участие в таких проектах ставит ее в зависимость от России. В контексте истории с отравлением Скрипаля настолько тесные связи Европы с российской экономикой выглядят ловушкой. Если Европа попадет в экономическую зависимость от россиян, она не сможет принимать решения, которые позволят наказать Москву за нарушение закона и подрыв международной безопасности. То, что происходит сейчас между Великобританией и Россией, показывает, как подчинение российским интересам (в первую очередь экономическим) заводит в ловушку: страна лишается возможности ввести санкции, которые бы послужили наказанием за то, что российское общество позволяет Путину проводить его имперскую политику.

— Как вы относитесь к призыву бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России?

— Я бы подходил к этому вопросу осторожно. Санкции должны наносить удар по российскому обществу, а не по нам. Отсутствие наших спортсменов на чемпионате может быть воспринято как несправедливость в отношении нас самих. Санкции должны задавать цену, которую придется заплатить российскому обществу. На мой взгляд, нужно, чтобы ограничительные меры отрезали российское общество от нас, а не ограничивали наш доступ к России. Я полагаю, что следует перекрыть доступ к Европе российским спортсменам, артистам, ученым и студентам, а не сокращать наше присутствие в их стране. Но я, конечно, согласен с тем, что на политическом уровне наши взаимные контакты следует ограничить.