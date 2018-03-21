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Поэтико-юмористический вечер пройдет в Марьиной Роще
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Поэтико-юмористический вечер пройдет в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Поэтико-юмористический вечер-концерт объединения «Чертова дюжина» состоится в Московском еврейском общинном центре. Всех желающих ждут 25 марта.
«Мероприятие проведет профессор Анатолий Белкин. Клуб «Чертова Дюжина» является неформальным добровольным творческим объединением авторов, работающих в юмористическом, ироническом и сатирическом жанрах», — сообщили в пресс-службе МЕОЦ.
Начало в 16.00 в зале «Амфитеатр». Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (ак)
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