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Подмосковье заняло 1 место в РФ по числу проголосовавших за благоустройство в городах
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Подмосковье заняло 1 место в РФ по числу проголосовавших за благоустройство в городах 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московская область заняла первое место в России по количеству участников голосования за благоустройство общественных пространств, голосование проходило во время выборов президента России 18 марта 2018 года, сообщил в среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в 2017 году. Основная цель проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.
«По количеству проголосовавших (во время выборов президента РФ по проектам благоустройства — ред.) в топе: Московская область занимает номер один — 1,4 миллиона человек, потом Башкирия, много людей пришли в Краснодарском крае, в Самаре и в Ленинградской области», — сказал Чибис на заседании экспертного совета по городской среде.
Он отметил, что 18 марта в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 824 муниципалитета России, при этом около 16 миллионов человек выразили свое мнение относительно того, какой проект и какое общественное пространство требуется благоустроить в первую очередь.
«Проект удался, первый раз в истории такой масштабный проект в Российской Федерации», — добавил Чибис.
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