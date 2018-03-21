Подмосковье заняло 1 место в РФ по числу проголосовавших за благоустройство в городах

Московская область заняла первое место в России по количеству участников голосования за благоустройство общественных пространств, голосование проходило во время выборов президента России 18 марта 2018 года, сообщил в среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в 2017 году. Основная цель проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.

«По количеству проголосовавших (во время выборов президента РФ по проектам благоустройства — ред.) в топе: Московская область занимает номер один — 1,4 миллиона человек, потом Башкирия , много людей пришли в Краснодарском крае , в Самаре и в Ленинградской области », — сказал Чибис на заседании экспертного совета по городской среде.

Он отметил, что 18 марта в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 824 муниципалитета России, при этом около 16 миллионов человек выразили свое мнение относительно того, какой проект и какое общественное пространство требуется благоустроить в первую очередь.

«Проект удался, первый раз в истории такой масштабный проект в Российской Федерации», — добавил Чибис.