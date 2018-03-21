Прощание с иллюзиями: СМИ рассказали о судьбе украинских гастарбайтеров

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Украинцы, которые выезжают за границу в поисках лучшей судьбы, часто возвращаются домой разочарованными. Эту тему осветил украинский телеканал «1+1» в своей программе «Секретные материалы».

По данным, которые приводятся в фильме, за период с 2015 по 2017 год из Украины уехали 1,3 миллиона человек. Сами люди, которые решили поехать на заработки, признаются, что за границей платят значительно меньше, чем обещают. При этом компании, куда приглашают работников, пытаются различными способами урезать выплаты или оштрафовать своих подчиненных.

"Контракт ничего не значит. Нам даже не дали копию контракта, в принципе. У нас просто была фотография. Мы проработали 14 дней. Заплатили нам почему-то за 11", — заявила работница Карина, которая выступала в ночном клубе в Объединенных Арабских Эмиратах

Аналогичная ситуация ждет «заробитчан» и в странах Восточной Азии. Герой программы Владимир, который около шести месяцев проработал в Китае , рассказал о том, что там начальство тоже не особо заботилось о них.

"Нам обещали зарплату где-то 5-5,5 тысяч. Ну это плюс-минус тысяча долларов. Это 30,5 рабочих дней ставка. А февраль, это короткий месяц, и нам дали зарплату не за месяц, а за 22 дня", — заявил он.

При этом вернувшиеся с заработков украинцы признаются — то, через что они прошли, дает ясно понять, что баснословного богатства, которым манят за границу различные фирмы, заработать не получится.

"Когда приезжаешь в другую страну, сталкиваешься с этим менталитетом, с той культурой, с проблемами, которые здесь есть, и уже начинаешь ценить и понимать, что не все так плохо, как кажется", — рассказал трудовой мигрант Юрий, который некоторое время работал в Польше

По словам героев программы, от украинцев требуют максимальной отдачи, и им приходится работать очень тяжело. Если бы они работали с таким же усердием у себя дома, считают герои программы, они смогли бы добиться не меньшего успеха.