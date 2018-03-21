Отопительный террор. Как понять, что коммунальщики вас обманывают

В феврале 2018 года уральцам пришли гигантские счета за отопление. Цифры в квитанциях удивили очень многих и заставили задуматься: насколько правильно начислили плату.

Львиная доля

Зимой отопление всегда съедает самую большую сумму семейного бюджета по сравнению с другими коммунальными услугами. Но если обычно она составляет около трети от итоговой платы за услуги ЖКХ и содержание дома, то в феврале сумма удвоилась! В Мин­энерго , Госжилстройнадзор и мэрию Екатеринбурга посыпались сотни жалоб.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов объяснил подорожание тем, что декабрь 2017 года был у нас относительно тёплым, а в январе ударили морозы. Энергетики стали подавать больше тепла, отсюда такая большая разница в цифрах. Кроме того, накануне Нового года поставщики тепла, чтобы вовремя выставить счета, снимали показания приборов учёта 20 и 21 декабря, а не 23-го и 25-го, как обычно. Недостающие дни ушли в квитанции за январь. При этом проверка жалоб, поступивших в ведомство и Госжилстройнадзор, показала: в 99,9% случаев цифры в платёжках стояли правильные.

Примерно так же обосновал суммы в платёжках замглавы администрации по вопросам ЖКХ Екатеринбурга Владимир Гейко . Он также отметил, что сегодня каждый пятый горожанин не платит за ЖКУ, а долг за коммуналку за два месяца вырос с 4,8 млрд до 5,2 млрд рублей.

«Январь в Екатеринбурге, действительно, был холоднее прочих месяцев, но тут есть один важный момент, — поясняет юрисконсульт Консультационного пункта для потребителей Рос­потребнадзора Надежда Залыгина. — Ресурсники заинтересованы в том, чтобы заработать на продаже тепла как можно больше. Вне зависимости от температуры на улице, они продолжают гнать в ваш дом гигакалории. Чтобы стало чуть прохладнее, вы открываете форточки, окна, а это всё — ваши деньги».

Повод для сомнений

Считать плату за отопление — занятие непростое. В каждом регионе, муниципалитете и, естественно, доме — свои правила её начисления. Тепло, поступающее в наши квартиры, измеряется в гигакалориях (Гкал). Чтобы никого не запутать, приведём две самых распространённых формулы, по которым рассчитывается плата за тепло в большинстве многоквартирников Свердловской области.

Сегодня многое зависит от того, установлен ли в вашем доме общедомовой прибор учёта (ОДПУ). Например, инженер Рабинович живёт в квартире общей площадью 40 «квадратов». ОДПУ в его доме не установлен, а утверждённый тариф составляет (условно) 1 500 руб/Гкал. Норматив в Екатеринбурге равен 0,033 Гкал за 1 «квадрат» общей площади квартиры (без лоджий и балконов). Плата за отопление должна составить: 40х0,033х1500=1980 рублей. И если, допустим, Рабиновичу пришла квитанция со значительно большей суммой, это повод для сомнений.

Другой пример. Слесарь Петров тоже живёт в квартире в 40 «квадратов», в точно таком же доме, но у них установлен общедомовой счётчик тепла. В этом случае работает уже иная формула расчёта. ОДПУ считает общее потребление многоквартирника, а потом коммунальщики раскидывают его между всеми собственниками — в зависимости от площади квартиры. Допустим, счётчик в доме Петрова показал, что за месяц он с соседями погрелся на 150 Гкал. Общая площадь помещений (жилых и нежилых) составляет у них 6 000 «квадратов», а тариф у них с Рабиновичем одинаковый 150х (40/6000) х1500 = 1500 рублей. Значительное превышение этой цифры должно внушить определённые подозрения.

Как видим, экономия налицо: слесарь за одну и ту же площадь платит заметно меньше, чем инженер. Но так бывает далеко не всегда. Дело в том, что у разных теплоснабжающих организаций тарифы не одинаковые, хотя все они утверждаются РЭК. Отличаться они могут в 2 раза. В разных муниципалитетах — разные нормативы. В Екатеринбурге это 0,033 Гкал/м2, его рассчитали ещё в 2005 году, а утверждал тогдашний глава города Аркадий Чернецкий . Но, например, в Первоуральске — 0,032, а в Среднеуральске (что возле одноименной ГРЭС) — 0,029 Гкал.

Теоретически возможна и такая ситуация: в доме установлен ОДПУ, с него даже снимают показания. Но УК расплачивается с поставщиком по общему счётчику, а с жильцов продолжают брать по нормативу. Причём причины могут быть вполне «законными». Прибор «забыли» зарегистрировать в теплоснабжающей компании, он ещё не опломбирован или срок его работы истёк. Но если в вашей квитанции в строке «Отопление» стоит Гкал — у вас точно установлен счётчик (cм. инфографику*).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Не знаете исходных данных? Тарифы и нормативы можно найти на сайтах Региональной энергетической комиссии (РЭК) или Единого расчётного центра www.erc.ur.ru Общую площадь и иные параметры дома — на портале «Реформа ЖКХ» www.reformagkh.ru Как узнать показания счётчика?

Запросить в УК распечатки по отоплению за интересующий месяц. Коммунальщики ведут журнал учёта. Записи в нём хранятся 3 года и должны предоставляться в течение 3 дней по требованию потребителя.

Можно ли посмотреть прибор учёта?

С вероятностью в 99% вам откажут, ссылаясь на правила техники безопасности. Пишите заявление на имя директора УК с требованием, чтобы вам разрешили присутствовать при снятии показаний.

А если в квартире жарко?

Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее 18, а в угловых комнатах 20 градусов. Допустимое превышение — 4 градуса. За этим должны следить УК и ТСЖ, но они не всегда это делают. Выход один: если на градуснике в квартире — под «тридцатку», фиксировать «перетоп» и вызывать представителя УК. Он должен составить акт, после которого можно требовать перерасчёта.