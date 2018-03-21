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В сервисе электронной записи на медкомиссию для водителей расширили список поликлиник
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В сервисе электронной записи на медкомиссию для водителей расширили список поликлиник 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
На сайте mos.ru расширили список поликлиник, где можно пройти медкомиссию и получить справку для ГИБДД или для оформления разрешения на оружие. Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«Раньше по записи на портале Мэра и Правительства Москвы можно было пройти медкомиссию только в поликлинике № 180. Теперь их список расширен до шести. Горожане могут обратиться в поликлиники № 46 (ЦАО), № 6 (САО), № 209 (ЗАО), а также в диагностический центр № 1 (ЮЗАО)», — написано в сообщении.
Еще на сайте появилась единая интерактивная форма записи на прохождение медицинской комиссии и для водителей, и для потенциальных владельцев оружия. Жители столицы могут выбрать медучреждение вне зависимости от места жительства и прописки. Если прийти на прием не получается, то запись можно отменить.
Фото c сайта mos.ru.
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