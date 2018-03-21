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«Пери» разместит в открытый доступ оцифровки архива восточных рукописей
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«Пери» разместит в открытый доступ оцифровки архива восточных рукописей 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
«Пери» разместит в открытый доступ оцифровки архива восточных рукописейВ начале 2017 года в рамках международной программы «Культурное наследие 2.0» фонд Зиявудина Магомедова «Пери» приступил к оцифровке архива восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН.
Кропотливая и усердная работа по оцифровке восточных раритетов длилась целый год. На данный момент оцифровано 493 рукописи общим количеством 113173 отсканированных листов рукописей. Рукописи очищены и обеспылены.
«Для проекта был специально разработан и доставлен в Дагестан уникальный широкоформатный сканер. Для хранения, обработки и каталогизации приобретён высокотехнологичный сервер, способный хранить 75 терабайт оцифрованных книг. Для сравнения, этот объем равен 16000 DVD-дисков или 18,5 млн высококачественных фотографий», — передает пресс-служба бизнес-инкубатора.
Также Пери планирует приобрести дополнительный мобильный сканер, который позволит оцифровать другие уникальные рукописи, хранящиеся в мечетях, медресе и в частных коллекциях.
Каждая рукопись имеет свой номер. Описание к оцифровке позволяет узнать язык текста, название сочинения, автора, дату и место переписки и многое другое.
«Описания представлены на английском и арабском языках. Английский выбран в связи с тем, что им владеет наибольшее количество людей. Выбор арабского языка связан с тем, что арабские названия сочинений более точно отражают состав рукописи», — заключили в Пери.
К настоящему времени описания составлены на 493 рукописи. После редакторской обработки они буду размещены в открытом доступе.
Фонд «Пери» проводит оцифровку коллекции Гинцбургов — рукописей по иудаике и востоковедению
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