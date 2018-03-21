СМИ: Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск и прослушку

Россияне получат возможность обжаловать разрешения суда на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки, сообщают «Известия» . Разработкой соответствующих поправок занимается Минюст . Законопроект планируют направить в правительство в октябре 2018 года.

В настоящее время можно обжаловать действия силовых структур, но при наличии разрешения суда оперативно-розыскные мероприятия считаются легальными. При этом оспорить судебное разрешение и получить компенсацию невозможно.

Как отметили в ведомстве, запросы о предложениях по законопроекту направлены в МВД ФСБ , Верховный суд, Генпрокуратуру ФСИН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

В Минюсте также сказали, что законодательство и в настоящее время требует мотивированного постановления от силовых структур, но в Кодекс административного судопроизводства могут быть внесены уточнения.