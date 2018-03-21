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СМИ: Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск и прослушку
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СМИ: Россияне смогут обжаловать разрешения суда на обыск и прослушку 

RT на русском 2 часа назад
Россияне получат возможность обжаловать разрешения суда на обыск, слежку, прослушку, чтение личной переписки, сообщают «Известия». Разработкой соответствующих поправок занимается Минюст. Законопроект планируют направить в правительство в октябре 2018 года.
В настоящее время можно обжаловать действия силовых структур, но при наличии разрешения суда оперативно-розыскные мероприятия считаются легальными. При этом оспорить судебное разрешение и получить компенсацию невозможно.
Как отметили в ведомстве, запросы о предложениях по законопроекту направлены в МВД, ФСБ, Верховный суд, Генпрокуратуру, ФСИН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
В Минюсте также сказали, что законодательство и в настоящее время требует мотивированного постановления от силовых структур, но в Кодекс административного судопроизводства могут быть внесены уточнения.
RT на русском: последние новости
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