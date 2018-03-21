Заслуженная победа. Действующий глава государства доказал своё лидерство

Явка резко выросла

— Нарушений во время проведения выборов зарегистрировано не было, — сообщила заместитель председателя ЦИК Петербурга Алла Егорова . — Поступило всего 42 жалобы, что ничтожно мало. Правда, независимые наблюдатели думают по-другому.

— Мы зафиксировали сбои, связанные с оснащением избирательных участков (42,57%), невозможностью получить необходимые документы (18,48%), голосованием на дому (15,84%), — говорит координатор пресс-центра «Наблюдателей Петербурга» Красимир Врански. — Кроме того, причиной многочисленных споров стало голосование не по месту регистрации.

Действительно, в Петербурге оказалось рекордное число избирателей-двойников, несколько раз открепившихся от своего участка. До 12 марта это можно было сделать на портале Госуслуг, в МФЦ и на любом избирательном участке. В итоге один из петербуржцев зарегистрировался сразу на 59 участках. В целом же речь идёт о 6 тысячах повторных откреплений. Так, сотрудник штаба одного из кандидатов смог дважды на разных участках получить бюллетень. Это был эксперимент, но теперь появился реальный повод через суд оспорить результаты в этих УИКах. И хотя в городской избирательной комиссии пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды, подозрения на «вбросы» и «карусели» остаются.

Ингушетию и Финляндию и Швецию. Но если одни могли проголосовать повторно, другие добивались права исполнить свой гражданский долг хотя бы один раз. Особенно массово это происходило в центральных районах. Например, на Фурштатской улице, жители целого дома не обнаружили себя в списках. Оказалось, что избиркомы одних отправили в Египет, других — в Дагестан Эстонию . Соседи по этажу при этом могли оказаться в Астраханской области или в Иркутске . Зафиксированы случаи, когда петербуржцев отправляли на выборы в Австралию

— Мы написали заявление с просьбой разобраться, — рассказала « АиФ » жительница дома Евгения. — Голосовать в этой ситуации мы отказались.

Ленинградской области таких эксцессов не было. Там явка составила 66,89% от числа внесённых в списки избирателей. Этот показатель также выше, чем шесть лет назад. В 47-м регионе 79,01% избирателей проголосовали за Владимира Путина. За Павла Грудинина — 8,82%, Владимира Жириновского — 5,44%, Ксению Собчак — 2,1%, Григория Явлинского — 1,2%, Бориса Титова — 0,91%, Сергея Бабурина — 0,69%, Максима Сурайкина — 0,64% избирателей.

Пришло много молодых

Александр Конфисахор, политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ: