Заслуженная победа. Действующий глава государства доказал своё лидерство 

Явка резко выросла
Во-первых, отмечают эксперты, произошёл явный скачок явки. По данным ЦИК, на утро 19 марта, когда было обработано уже 100% бюллетеней, в Петербурге она составила 63,87%. Это на 1,5% процента выше, чем в 2012-м, когда проходили предыдущие выборы руководителя страны. Во-вторых, третий результат в Северной столице получила Ксения Собчак. В своём родном городе она сумела набрать 4,3% голосов и опередила Владимира Жириновского, который довольствовался 4,09%. На федеральном уровне наоборот: лидер ЛДПР занимает третью строчку и оставляет позади телеведущую, «завоевавшую» четвёртое место в гонке. Что касается остальных, здесь город солидарен со всей Россией. Чуть более 9% набрал Павел Грудинин — это второй результат. Другие четыре кандидата расположились в следующем порядке: Григорий Явлинский (3,1%), Борис Титов (1,5%), Сергей Бабурин (0,8%) и Максим Сурайкин (0,6%). Владимир Путин ожидаемо набрал свыше 75%.
— Нарушений во время проведения выборов зарегистрировано не было, — сообщила заместитель председателя ЦИК Петербурга Алла Егорова. — Поступило всего 42 жалобы, что ничтожно мало. Правда, независимые наблюдатели думают по-другому.
— Мы зафиксировали сбои, связанные с оснащением избирательных участков (42,57%), невозможностью получить необходимые документы (18,48%), голосованием на дому (15,84%), — говорит координатор пресс-центра «Наблюдателей Петербурга» Красимир Врански. — Кроме того, причиной многочисленных споров стало голосование не по месту регистрации.
Ваш участок в… Египте
Действительно, в Петербурге оказалось рекордное число избирателей-двойников, несколько раз открепившихся от своего участка. До 12 марта это можно было сделать на портале Госуслуг, в МФЦ и на любом избирательном участке. В итоге один из петербуржцев зарегистрировался сразу на 59 участках. В целом же речь идёт о 6 тысячах повторных откреплений. Так, сотрудник штаба одного из кандидатов смог дважды на разных участках получить бюллетень. Это был эксперимент, но теперь появился реальный повод через суд оспорить результаты в этих УИКах. И хотя в городской избирательной комиссии пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды, подозрения на «вбросы» и «карусели» остаются.
Но если одни могли проголосовать повторно, другие добивались права исполнить свой гражданский долг хотя бы один раз. Особенно массово это происходило в центральных районах. Например, на Фурштатской улице, жители целого дома не обнаружили себя в списках. Оказалось, что избиркомы одних отправили в Египет, других — в Дагестан, Ингушетию и Эстонию. Соседи по этажу при этом могли оказаться в Астраханской области или в Иркутске. Зафиксированы случаи, когда петербуржцев отправляли на выборы в Австралию, Финляндию и Швецию.
— Мы написали заявление с просьбой разобраться, — рассказала «АиФ» жительница дома Евгения. — Голосовать в этой ситуации мы отказались.
В Ленинградской области таких эксцессов не было. Там явка составила 66,89% от числа внесённых в списки избирателей. Этот показатель также выше, чем шесть лет назад. В 47-м регионе 79,01% избирателей проголосовали за Владимира Путина. За Павла Грудинина — 8,82%, Владимира Жириновского — 5,44%, Ксению Собчак — 2,1%, Григория Явлинского — 1,2%, Бориса Титова — 0,91%, Сергея Бабурина — 0,69%, Максима Сурайкина — 0,64% избирателей.
Пришло много молодых
Александр Конфисахор, политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ:
— Выборы президента в Петербурге прошли при высокой явке, без особых скандалов, и национальный лидер одержал заслуженную победу. Сработало несколько факторов. Внешнеполитическая обстановка сейчас сложная, и люди, несмотря на множество проблем внутри страны, решили объединиться. Подействовали и необоснованные «наезды» на Россию, включая события в Англии и Олимпиаду. И избиратель пошёл очень активно, было много молодых. В том числе 30-40-летних, традиционно входивших в группу «электорального провала». Правильным является и ход власти, отказавшейся от привязки голосования по регистрации. Раньше оформление открепительных талонов вызывало немало сложностей, и это был формальный повод проигнорировать поход на участок. Теперь его сняли, и причины не ходить исчезли. Что касается персоналий, успех Собчак закономерен, и это не дань её отцу, первому мэру города. Ксения сама выигрышно смотрится на фоне остальных кандидатов. Молодая, целеустремлённая, может говорить без бумажки. Она олицетворяет запрос на перемены, которые есть в нашем обществе, и команде избранного президента придётся с этим считаться.