Бесплатные автобусы до кладбища запустят в Балашихе на Пасху 

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
Транспорт пойдет по маршрутам «остановка Горсовет — кладбище „Новское“, „микрорайон Южный — кладбище „Новское“ и „микрорайон Новый свет — кладбище „Новское“.
Для обеспечения перевозки жителей Балашихи в день массового посещения мест захоронений на Пасху мы организовали перевозку автомобильным транспортом по трем бесплатным временным маршрутам. Всего на этих линиях будут работать 30 автобусов
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров добавил, что первые автобусы отправятся в 8:30 утра, последние рейсы с кладбища „Новское“ выедут в 16:00. По словам Сергея Юрова, 1 и 15 апреля до мест захоронений также будут действовать коммерческие маршруты:
№ 22 „Балашиха — 3 — ст. Никольское“
№ 22к “
Гагарина — ст. Никольское“
№ 26 „ст. Железнодорожная — Дятловка“
№ 31 „Балашиха -2 — кв. Новский“
№ 33 „ст. Железнодорожная — Пуршево“
№ 33к „Кладбище „Пуршево“ — ст. Железнодорожная“.