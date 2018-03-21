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Бесплатные автобусы до кладбища запустят в Балашихе на Пасху
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Бесплатные автобусы до кладбища запустят в Балашихе на Пасху 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
Транспорт пойдет по маршрутам «остановка Горсовет — кладбище „Новское“, „микрорайон Южный — кладбище „Новское“ и „микрорайон Новый свет — кладбище „Новское“.
Для обеспечения перевозки жителей Балашихи в день массового посещения мест захоронений на Пасху мы организовали перевозку автомобильным транспортом по трем бесплатным временным маршрутам. Всего на этих линиях будут работать 30 автобусов
Сергей Юров, глава Балашихи.
Юров добавил, что первые автобусы отправятся в 8:30 утра, последние рейсы с кладбища „Новское“ выедут в 16:00. По словам Сергея Юрова, 1 и 15 апреля до мест захоронений также будут действовать коммерческие маршруты:
№ 22 „Балашиха — 3 — ст. Никольское
№ 22к “
Гагарина — ст. Никольское“
№ 26 „ст. Железнодорожная — Дятловка“
№ 31 „Балашиха -2 — кв. Новский“
№ 33 „ст. Железнодорожная — Пуршево“
№ 33к „Кладбище „Пуршево“ — ст. Железнодорожная“.
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